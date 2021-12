Redaktion 28.04.2021 Lesedauer: 1 Minute

Für Mitarbeiter in Hannover Assekuranz bietet gemeinsame Corona-Impfungen an

Die mehr als 12.000 Beschäftigten unterschiedlicher Versicherer in Hannover sollen sich bald zentral gegen Covid-19 impfen lassen können. Das sieht ein Angebot von zehn Unternehmen an das Land Niedersachsen vor. Sobald es die Impfreihenfolge zulasse, könnten sie demnach in den HDI-Gebäuden starten.