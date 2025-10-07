Die Zufriedenheit mit der Regulierung in der Schaden-/Unfallversicherung steigt. Welche Anbieter sich dabei laut Assekurata besonders kundenfreundlich zeigen.

Im Schadenfall kommt es den Kunden auf schnelle, transparente und faire Regulierung an. Assekurata hat Gesellschaften ermittelt, die hierbei bei den Kunden besonders gut abschneiden.

Die Qualität der Schadenregulierung entwickelt sich zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor in der Schaden-/Unfallversicherung. Eine aktuelle Untersuchung der Ratingagentur Assekurata zeigt einen deutlichen Anstieg der Kundenzufriedenheit in diesem Bereich – bei gleichzeitig wachsenden Unterschieden zwischen den Anbietern.

Schnelligkeit, Verständlichkeit und Transparenz steigen

Die Zufriedenheit mit der Schadenregulierung stieg im Durchschnitt um vier Punkte und erreichte 75 von 100 möglichen Indexpunkten. Das geht aus der Kundenbefragung von Assekurata Solutions hervor. Zwei Jahre zuvor hatte der Wert noch bei 71 Punkten gelegen. Die Ratingagentur hat über 4.500 Versicherungskunden unter anderem zu 21 Versicherern in der Schaden-/Unfallversicherung befragt.

Besonders die Bearbeitungsdauer und die Verständlichkeit der Abrechnung zeigten laut das Analysten deutliche Fortschritte. Während sich die Dauer der Schadenbearbeitung im Schnitt um drei Punkte verbesserte, legte die Verständlichkeit der Abrechnungen um vier Punkte zu. Auch die Transparenz zum Bearbeitungsstand stieg deutlich um vier Punkte.

Spreizung zwischen Anbietern nimmt zu

Während manche Versicherer ihre Prozesse konsequent optimiert hätten, lägen andere weiterhin spürbar zurück, heißt es in der Analyse. Die Spreizung zwischen den besten und den schwächsten Werten habe sich dadurch weiter vergrößert.

Am deutlichsten zeige sich das bei der Bearbeitungsdauer: 2022 reichte die Bandbreite noch von 62 bis 74 Punkten, inzwischen von 60 bis 85 Punkten. Beim Bearbeitungsstand bewegten sich die Werte vor zwei Jahren zwischen 63 und 73 Punkten, aktuell liegt die Spannweite zwischen 53 und 78 Punkten. Auch in der Gesamtbewertung sei die Spreizung größer geworden: von 64 bis 76 Punkten im Jahr 2022 auf nun 60 bis 80 Punkte.

Assekurata-Forscher führen die Verbesserungen auf strukturelle Veränderungen zurück. Hierzu zählen sie digitalisierte Schadenprozesse, optimierte Workflows und direktere Kommunikation. Vor zwei Jahren hätten noch die Folgen großer Schadenereignisse die Zufriedenheit spürbar gedrückt.

Barmenia führt im Versicherer-Vergleich

Einige Anbieter stechen dabei laut der Untersuchung besonders hervor: Die Barmenia überzeuge mit kurzen Bearbeitungszeiten und einer hohen Gesamtbewertung, die DEVK punkte bei der Verständlichkeit der Abrechnung, und die Arag erreiche Bestnoten bei der Transparenz des Bearbeitungsstands.

Auf den folgenden Seiten finden Sie jeweils die fünf Gesellschaften, die in einzelnen Punkten und insgesamt die Kunden laut Untersuchung am meisten überzeugt haben.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Dauer der Regulierung:

Barmenia Sachversicherung Ergo Sachversicherung DEVK Sachversicherung Arag Sachversicherung LVM Sachversicherung

Informationen zum Bearbeitungsstand der Regulierung:

Arag Sachversicherung Barmenia Sachversicherung DEVK Sachversicherung Helvetia Sachversicherung LVM Sachversicherung

Verständlichkeit der Abrechnung:

DEVK Sachversicherung Arag Sachversicherung Helvetia Sachversicherung Ergo Sachversicherung Huk-Coburg Sachversicherung

Gesamtwertung: