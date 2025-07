Die deutsche Lebensversicherungsbranche hat, was ihre Ertragslage angeht, 2024 von der anhaltenden Zinswende profitiert und wird dies auch im laufenden Geschäftsjahr tun. So zumindest lautet die Prognose der Rating-Agentur Assekurata im „Marktausblick zur Lebensversicherung 2025“.

Demnach seien der wesentliche Treiber der verbesserten Geschäftslage die frei werdenden Mittel aus der schrittweisen Auflösung der Zinszusatzreserve (ZZR). Diese gehörten grundsätzlich den Versicherten und kommen ihnen in Form höherer Überschussbeteiligungen zugute. Wie Assekurata ermittelt hat, belief sich die ZZR zum Bilanzstichtag 2024 branchenweit auf 84 Milliarden Euro – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Spitzenwert von 96 Milliarden Euro Ende 2021.

Rohüberschüsse könnten weiter steigen

Diese Entwicklung spiegele sich bereits in den aktuellen Konditionen wider. Die laufende Verzinsung im Neugeschäft für klassische Rentenversicherungen liegt nach Assekurata-Angaben aktuell im Schnitt bei 2,52 Prozent, verglichen mit 2,46 Prozent im Vorjahr. Die Rating-Agentur prognostiziert ab 2027 noch höhere ZZR-Rückflüsse, wodurch die bilanzielle Umsatzrendite von derzeit über 17 Prozent an die 20-Prozent-Marke heranreichen könnte. Während dieser Indikator in der Niedrigzinsphase im Marktdurchschnitt noch bei etwa 10 Prozent schwankte, zeigt sich damit eine deutliche Verbesserung der Rohüberschusslage.

Solvenzquoten auf sehr stabilem Niveau

Positiv bewerten die Studienautoren auch die Solvenzquoten der Branche. Sie liegen nach ihrer Einschätzung mit durchschnittlich rund 300 Prozent auf einem stabilen Niveau. „Übergangsmaßnahmen spielen dabei kaum noch eine Rolle, da sie im aktuellen Zinsumfeld nur noch bei einer Handvoll Unternehmen überhaupt eine Wirkung entfalten“, sagt Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata. Dies zeige, dass die Branche aus einer soliden finanziellen Basis heraus agiert, auch wenn die langfristigen Herausforderungen durch den demografischen Wandel und die notwendige Neuausrichtung der Altersvorsorge politisches Handeln erfordern würden.

Stille Lasten werden zum Hemmschuh

Gebremst wird die Dynamik der Branche indes durch strukturelle Faktoren. Heermann beziffert die stillen Lasten auf den Kapitalanlagen der Lebensversicherer aktuell mit knapp 80 Milliarden Euro. „Bei stillen Lasten handelt es sich um verdeckte Buchverluste, die zwar handelsrechtlich nicht realisiert werden müssen, aber die Handlungsfähigkeit in der Kapitalanlage einschränken“, erklärt Heermann. Ursache sei die konservative Anlagestrategie der Versicherer: Laut des Analysehauses besteht knapp 80 Prozent des Anlageportfolios der Lebensversicherer aus festverzinslichen Papieren, viele davon mit langen Laufzeiten.

Diese Strategie sei in Niedrigzinsphasen sinnvoll gewesen, um die Zinsgarantien gegenüber den Versicherten zu erfüllen. Bei steigenden Zinsen entstünden jedoch stille Lasten, wodurch die Marktwerte unter ihren Buchwerten notieren und die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen mit 2,4 Prozent (2023: 2,2 Prozent) dem Marktzins hinterherhinkt.

Nur die Allianz wächst wirklich

Insgesamt verzeichnete die Branche 2024 ein Bestandswachstum von 2,7 Milliarden Euro beziehungsweise 3,1 Prozent. Dieses Wachstum ist größtenteils auf Einmalbeiträge zurückzuführen, die um 10,6 Prozent zulegten, während die laufenden Prämieneinnahmen nur leicht um 0,3 Prozent stiegen. Besonders auffällig: Rechnerisch fallen etwa 90 Prozent des Prämienzuwachses allein auf die Allianz mit 2,5 Milliarden Euro. „Ohne die Zahlen des Marktführers sähe das Branchenwachstum weniger positiv aus“, kommentiert Heermann diese Konzentration.

Handlungsdruck im Neugeschäft

Gleichzeitig musste der Markt einen weiteren Rückgang an Vertragsstücken hinnehmen. Die Gesamtzahl der Verträge lag Ende 2024 bei 80,3 Millionen gegenüber 81,4 Millionen im Vorjahr, was einem Minus von 1,4 Prozent entspricht. „Angesichts einer Bevölkerungszahl von mehr als 83 Millionen Menschen ist die Faustformel, dass statistisch jeder Deutsche einen Lebensversicherungsvertrag besitzt, schon nicht mehr ganz haltbar“, so Heermann. Das Neugeschäft decke die Abläufe nicht, weshalb perspektivisch weiterer Handlungsdruck aufkomme, da in naher Zukunft viele Verträge zur Auszahlung kämen.

Wachstumspotenziale für die Zukunft sieht die Rating-Agentur dennoch in der Wiederanlage der Vermögen aus ablaufenden Verträgen sowie in der Gestaltung der Ruhestandsphase. Besonders die Boomer-Generation, die bald nach und nach in Rente geht, bietet nach Einschätzung der Analysten eine attraktive Zielgruppe für Lebensversicherer.

Im Geschäftsfeld Biometrie bestehe weiterhin großes Potenzial, wobei die Berufsunfähigkeitsversicherung nach wie vor als wichtiger Wachstumstreiber gelte. Bei der Grundfähigkeitsversicherung hingegen beobachtet Assekurata eine gewisse Ernüchterung, da uneinheitliche Leistungsauslöser und die teils unklare Abgrenzung zur Berufsunfähigkeitsversicherung zu Zurückhaltung im Vertrieb führten.

Assekurata-Geschäftsführer erwartet Fortsetzung der Konsolidierung

Die zunehmenden regulatorischen, gesellschaftlichen und technischen Anforderungen tragen nach Ansicht von Reiner Will, Geschäftsführer bei Assekurata, dazu bei, dass mehrere Versicherer einen Zusammenschluss angekündigt haben oder diesen bereits vollziehen. Will geht davon aus, dass sich die Konsolidierung in der Branche fortsetzen wird, erwartet jedoch keine schlagartige Fusionswelle, zumal ein Zusammenschluss nur dann erfolgversprechend sei, wenn der wirtschaftliche, strategische und kulturelle Fit groß genug sei.

Altersvorsorgereform mutiger und schneller

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Branche werden laut Will die politischen Rahmenbedingungen sein. Nach seiner Überzeugung sei das Neugeschäft von diesen stark abhängig. Die von der neuen Bundesregierung geplante Frühstartrente könnte zwar zu vielen Neuverträgen der Lebensversicherer führen, allerdings dürften die einzelnen Vertragsvolumina bei einem geplanten Förderbetrag von monatlich 10 Euro zu klein sein, um insgesamt zu einem echten Wachstumsschub in der Branche zu führen.

Der Assekurata-Geschäftsführer spricht sich dafür aus, dass die schwarz-rote Regierungskoalition die Initiative für eine neue geförderte Altersvorsorge möglichst zeitnah wieder aufnimmt und Lösungen für eine leistungsfähige kapitalgedeckte Absicherung schafft. Auch wenn geopolitische Faktoren derzeit im Vordergrund stünden, sollte die Politik angesichts der drängenden demografischen Probleme das Thema Altersvorsorge nicht auf die lange Bank schieben, so sein Appell.