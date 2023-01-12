Assekurata-Podcast So können Krankenversicherer Kunden beim Thema Pflege helfen

Assekurata-Podcast So leiten PKV-Anbieter Kunden durch den Pflege-Dschungel
Wie können Anbieter privater Krankenversicherungen (PKV) durch Service im Bereich Gesundheitsmanagement Mehrwerte für ihre Kunden schaffen? Darum geht es in der aktuellen Podcast-Folge der Assekurata-Gruppe, zu der auch eine Ratingagentur für die Versicherungsbranche zählt. Den Schwerpunkt bildete diesmal ein Praxisbeispiel aus dem Pflegebereich.
Dazu sprach Assekurata-Geschäftsführer Markus Kruse mit Rhea Bilger vom Versicherer Signal Iduna und Axel Seemann, Geschäftsführer Hamburger Dienstleisters Edith Care, das einen digitalen Pflegeassistenten anbietet. Das Angebot soll Pflegebedürftige und ihre Angehörigen durch das deutsche Pflegesystem navigieren. Finanziert und unterstützt wird es von der Signal-Iduna-Gruppe.