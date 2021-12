Assekurata-Rating Die besten Telematik-Tarife für Kfz-Policen

Arndt von Eicken, Assekurata

Telematik-Tarife gewinnen in der Kfz-Versicherung zunehmend an Bedeutung. Da das Tarifangebot am Markt recht jung ist, sind die Leistungsversprechen der Versicherer bisweilen noch sehr unterschiedlich. Dies erschwert es Kunden und Vermittlern, die Qualität eines Telematik- Tarifes einzuschätzen.

„Um hier für Orientierung zu sorgen, haben wir ein spezielles Bewertungsverfahren für Telematik-Angebote in der Kfz-Versicherung entwickelt. Hierbei untersuchen wir die Telematik-Bedingungen im Hinblick auf die Leistungsstärke, die Fairness und den Kundenbedarf“, erklärt Arndt von Eicken.

„Unser detailliertes Prüf- und Bewertungsschema untersucht Telematik-Tarife anhand von zehn Hauptprüfpunkten mit rund 60 Detailkriterien“, so der Managing-Analyst bei Assekurata. Das Screening der am Markt verfügbaren Telematik-Tarife in der Kfz-Versicherung zeigte folgende Ergebnisse:

Unternehmen Tarif Note Bewertung Huk-Coburg / Huk 24 Telematik Plus 1,4 sehr gut Allianz Bonus Drive 1,5 sehr gut VHV Allgemeine Telematik-Garant 2,1 gut Ergo SaveDrive* 2,4 gut Generali Deutschland Telematik 2,5 gut HDI Diamond Drive** 3,2 befriedigend Cosmos Better Drive*** 3,9 ausreichend

*: Nur für „Junge Fahrer“: Die Cosmos bietet den Versicherungsvertrag nur Personen an, die im Jahr des Versicherungsbeginns das 29. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

**: Nur für „junge Fahrer“: Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.

***: Tarif wurde während der Untersuchungsphase eingestellt. Quelle: ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

„Besonders bei den Themen Rabatt, Rabattformen und Messkritierien für das Fahrverhalten zeigt sich der Markt sehr heterogen“, erläutert von Eicken die Ergebnisse. „Dabei zeigen sich von Unternehmen zu Unternehmen nicht nur deutliche Unterschiede bei den maximal erfahrbaren Rabatten.“

„Einige Gesellschaften bieten Neukunden auch Startboni von bis zu 10 Prozent an, um Interessenten einen noch größeren Anreiz für den Abschluss eines Telematik-Tarifs zu liefern.“ Zur Ermittlung der jeweiligen Scores, der letztendlich über die Höhe des Rabattes entscheidet, greifen die Gesellschaften auf Algorithmen zurück.

Huk und Allianz besonders gut

„Allerdings werden Informationen hierüber nur punktuell veröffentlicht“, kritisiert von Eicken. „So konnten wir im Zuge der Untersuchung nicht ermitteln, wie lange es dauert, bis der Kunde in die Rabattierung gelangt.“ Besonders transparent zeigt sich hier beispielsweise die Huk.

Nach Unternehmensangaben haben beim Tarif Telematik Plus einzelne Fahrfehler oder Ereignisse keinen entscheidenden Einfluss auf den Score. Auch die Tatsache, ob kurzzeitig ein anderer Fahrer mit besonders vorausschauendem oder besonders riskantem Fahrstil fährt, solle keine große Rolle spielen.

Auch die Allianz versuche, die Fahrtbewertung möglichst realitätsgetreu zu ermitteln. Beispielsweise ist in der Telematik-App ihres Tarifs Bonus Drive Kartenmaterial hinterlegt, so dass auch Tunnel erkannt werden. Darüber hinaus wird die Fahrt auch ohne GPS-Signal weiter aufgezeichnet.

Gleichverteilung der Rabatte

Bei den Rabattformen greift der Hauptteil der Versicherer auf ein Stufenmodell zurück, so dass der mögliche Rabatt bei Über- beziehungsweise Unterschreiten entsprechender Schwellenwerte an- oder absteigt. Die Huk-Gesellschaften und die VHV stellen hier eine Ausnahme dar.

Ihre Modelle ähneln eher einer Kurvenverteilung. Dies hat den Vorteil einer relativen Gleichverteilung der Rabatte. So profitiert der Kunde mit jedem Score-Punkt an einer prozentualen Beteiligung und läuft nicht Gefahr, bei einem einzelnen negativen Fahrverhalten aus einer Rabattstufe zu fallen.

Höhe der Rabattschwelle

Die Kunden der Huk-Gesellschaften kommen somit bereits besonders früh in den Genuss eines Rabattes. Schon ab sieben erfahrenen Score-Punkten gewährt der Tarif Telematik Plus einen Rabatt in Höhe von 1 Prozent und mit einem Score von 35 Punkten erfahren die Versicherten bereits einen Rabatt von 5 Prozent.

Beim Telematik-Tarif des Generali-Konzerns liegt die Rabattschwelle higegen am höchsten, erklärt von Eicken weiter. Hier müssen Versicherte demnach zunächst 64 Score-Punkte erreichen, um dann 5 Prozent Rabatt zu erhalten. „Bei der Frage, wie letztendlich der Kunde den Rabatt erhält, zeigen sich die Anbieter recht kreativ.“

Test: Faires Rabattsystem?

„Während einige Unternehmen den Rabatt an den Kunden auszahlen, verrechnen beispielsweise die VHV, HUK und Cosmos diesen mit dem Folgebeitrag des nächsten Jahres.“ Dies bringt den Nachteil mit sich, dass die Rabatte verfallen, falls der Kunde den Vertrag kündigt.

„Im Rahmen unserer Produktbewertung von Telematiktarifen in der Kfz- Versicherung haben wir erstmals untersucht, ob die am Markt erhältlichen Tarife über ein faires Rabattsystem mit nachvollziehbaren, transparenten Kriterien verfügen und was Kunden leisten müssen, um diesen zu erhalten. Vermittler erhalten hierdurch Sicherheit für den Beratungsprozess, Kunden eine Orientierung für ihre Entscheidung und Unternehmen letztendlich die Möglichkeit, die Qualität ihrer Produkte zu dokumentieren.“