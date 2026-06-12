Nach Jahren mit hoher Schadeninflation und Naturgefahrenbelastung hat sich die Schaden-/Unfallversicherung 2025 stabilisiert. Doch Assekurata mahnt zur Vorsicht.

Wohngebäude-, Elementar-, Kfz-Versicherung: Die deutschen Schaden- und Unfallversicherer haben das Jahr 2025 deutlich besser abgeschlossen als die Vorjahre, berichtet Assekurata.

Die deutschen Schaden- und Unfallversicherer haben das Jahr 2025 deutlich besser abgeschlossen als die Vorjahre. Getragen von markanten Beitragsanpassungen und einem vergleichsweise ruhigen Naturgefahrenjahr hat sich die Lage der Branche spürbar stabilisiert. Zu diesem Ergebnis kommt die Kölner Ratingagentur Assekurata in ihrem aktuellen Marktausblick zur Schaden-/Unfallversicherung (SHUK) 2026.

Dennoch warnt Assekurata vor voreiligem Optimismus: Hohe Reparatur-, Ersatzteil- und Baukosten, zunehmende Klimarisiken sowie die strukturelle Schwäche der deutschen Wirtschaft bleiben zentrale Belastungsfaktoren für die Branche.

Beitragswachstum vor allem preisgetrieben

Branchenweit stiegen die Beitragseinnahmen in der Schaden-/Unfallversicherung 2025 um 7,7 Prozent auf 99,7 Milliarden Euro. Damit wuchs die Sparte stärker als die Versicherungswirtschaft insgesamt, deren Einnahmen über alle Sparten um 6,6 Prozent auf 253,6 Milliarden Euro zulegten.

Das Wachstum war jedoch in weiten Teilen kein Ausdruck gestiegener Versicherungsnachfrage, sondern vor allem eine Reaktion auf höhere Schadenkosten. „Die gesamte Branche wächst derzeit vor allem nominal“, erklärt Dennis Wittkamp, Fachkoordinator Schaden-/Unfallversicherung bei Assekurata. „Höhere Beiträge spiegeln in vielen Bereichen weniger eine Ausweitung des versicherten Bestands wider. Sie sind vielmehr vor allem eine Reaktion auf gestiegene Schaden- und Kostenrisiken.“

Kfz-Versicherung dreht ins Plus

Besonders ausgeprägt war die Erholung in der Kraftfahrtversicherung: Die Prämien stiegen 2025 um 13,4 Prozent – so stark wie in keiner anderen Sparte. Nach mehreren verlustreichen Jahren erzielte die Branche hier erstmals wieder ein positives versicherungstechnisches Ergebnis. Neben den Preisanpassungen half das Ausbleiben größerer Naturkatastrophen.

„Der Turnaround in der Kraftfahrtversicherung ist ein wichtiges Signal für den Markt“, sagt Wittkamp. „Er darf aber nicht als Freifahrtschein für eine schnelle Rückkehr in einen aggressiveren Preiswettbewerb missverstanden werden.“ Die kommende Wechselsaison gilt Assekurata als wichtiger Gradmesser für die Marktdisziplin: Setzen einzelne Anbieter zu früh wieder auf Beitragsnachlässe, könnte der mühsam erreichte Ergebniseffekt schnell wieder verloren gehen.

Mildes Naturgefahrenjahr entlastet – strukturelle Risiken bleiben

Zur Stabilisierung trug 2025 auch die Naturgefahrenbilanz bei. In der Sachversicherung beliefen sich die naturgefahrenbedingten Schäden auf rund 1,4 Milliarden Euro – deutlich unter dem Vorjahresniveau von 4,4 Milliarden Euro. Hinzu kamen rund 650 Millionen Euro in der Kraftfahrtversicherung.

„Aus Sicht der Versicherer verlief das Jahr 2025 glücklicherweise relativ ruhig“, so Wittkamp. „Das bedeutet aber nicht, dass die Risiken gesunken sind.“ Langfristige Vergleichswerte zeigen: Elementarschäden ohne Sturm und Hagel verursachen im Durchschnitt rund 2 Milliarden Euro Schäden pro Jahr. Selbst ohne die Ahrtal-Katastrophe 2021 liegt der Durchschnitt noch bei 1,5 Milliarden Euro. Assekurata rechnet bis zum Ende des Jahrzehnts mit einem Anstieg der Schadenaufwendungen von derzeit knapp 70 Milliarden auf rund 80 Milliarden Euro.

Bildquelle: Assekurata

Wohngebäudeversicherung unter strukturellem Druck

Besonders deutlich wird die langfristige Risikosituation in der Wohngebäudeversicherung. Zwar profitierte auch diese Sparte vom milden Naturgefahrenjahr 2025. Gleichzeitig wirken hohe Baupreise, steigende Handwerkerkosten, alternde Gebäudebestände und höhere Anforderungen an Wiederherstellung und Sanierung weiterhin belastend.

Der Elementarschutz ist trotz gestiegener Sensibilität noch immer nicht flächendeckend verbreitet: 2025 verfügten laut Assekurata rund 59 Prozent der Wohngebäude über Schutz gegen Überschwemmung und Starkregen. Eine erhebliche Versicherungslücke besteht damit fort.

Assekurata plädiert für ein tragfähiges Gesamtkonzept aus risikogerechten Beiträgen, sozialer Flankierung, verbindlicher Prävention und einer klaren staatlichen Rolle bei Extremrisiken. „Eine isolierte Pflichtversicherung löst das Problem nicht automatisch“, betont Wittkamp.

Prävention und KI gewinnen an Bedeutung

Prävention gewinnt in der Wohngebäudeversicherung nach Einschätzung von Assekurata weiter an Gewicht. „Jeder vermiedene oder reduzierte Schaden entlastet den Versicherungsnehmer und langfristig auch das Kollektiv“, sagt Wittkamp. Zu den relevanten Maßnahmen zählt Assekurata unter anderem Rückstauklappen, druckwasserdichte Kellerfenster, wasserresistente Baustoffe sowie regelmäßige Wartung und Instandhaltung.

Daneben sieht die Ratingagentur Künstliche Intelligenz als zunehmend relevanten Faktor in der Schadenbearbeitung: von der Klassifikation eingehender Schadenmeldungen über die Prüfung von Rechnungen und Gutachten bis zur Priorisierung komplexer Fälle.

„Künstliche Intelligenz ist für Schaden-/Unfallversicherer kein Selbstzweck, sondern ein Instrument, um Prozesse schneller, konsistenter und effizienter zu machen“, erklärt Wittkamp. „Gerade bei hohen Schadenvolumina – etwa nach Unwettern – kann KI helfen, einfache Vorgänge schneller zu regulieren und knappe Fachkapazitäten gezielter einzusetzen.“

KI könne Entscheidungen vorbereiten, Muster erkennen und Prozesse unterstützen – die fachliche Verantwortung verbleibe jedoch beim Versicherer, ergänzt Reiner Will, Geschäftsführer der Assekurata. Nachvollziehbarkeit, Kontrolle, Datenqualität und Governance seien damit zentrale Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Einsatz.

Ausblick 2026: Stabiles, aber gedämpftes Wachstum

Für 2026 erwartet Assekurata ein Beitragswachstum zwischen 3,5 und 5 Prozent – spürbar weniger als im starken Jahr 2025. Die strukturelle Schwäche der deutschen Wirtschaft bremse Investitionen, Konsum und Beschäftigung und damit mittelfristig auch die Versicherungsnachfrage.

„Die Branche geht stabiler in das Jahr als noch vor zwölf Monaten“, fasst Wittkamp zusammen. „Gleichzeitig darf das aktuelle Beitragswachstum nicht mit dynamischem realem Wachstum verwechselt werden.“ Entscheidend werde sein, ob die Versicherer Preisdisziplin, Risikoselektion, Prävention und Kapitalstärkung in den kommenden Jahren konsequent miteinander verbinden.