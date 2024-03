Das gute Börsenjahr 2023 hat sich auch positiv auf Indexpolicen ausgewirkt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien von Lebensversicherern, die die Kölner Rating-Agentur Assekurata durchgeführt hat. Demnach haben sich die Renditen der Lebensversicherungskunden mit Indexpolicen gegenüber 2022 wieder verbessert.

Im Rahmen ihrer Marktstudie haben sich die Assekurata-Analysten unter anderem intensiv mit dem Produktsegment der Indexpolicen auseinandergesetzt. Kunden entsprechender Produkte konnten 2023 von dem trotz wirtschaftlicher und politischer Krisen erfreulichen Börsenjahr profitieren. Nach dem historisch schwachen Jahr 2022 fielen die Renditen wieder höher aus, kamen aber nicht an das Rekordjahr 2021 heran.

In Zahlen drückt sich dies so aus, dass die Renditegutschriften für 2023 durchschnittlich 1,95 Prozent betragen. Dieser Wert liegt unter dem historischen Mittel von 2,56 Prozent. Zudem zeigen die Daten der Studie, dass Sparer langfristig an jedem zweiten Indexstichtag eine Nullrunde hinnehmen mussten. Dafür lag die Rendite in knapp der Hälfte der Fälle jedoch zwischen 2 und 4 Prozent und in Einzelfällen auch darüber.

So haben sich die durchschnittlichen Renditen von Indexpolicen entwickelt:

Grafik: Durchschnitt gutgeschriebener Renditen von Indexpolicen seit 2015 © Assekurata

Da vor allem die Jahresendrally die Leitindizes zu Allzeithochs getrieben hat, schlägt sich dies kaum auf die Rendite der Indexpolicen nieder. Unterjährig konnten diese so noch nicht vom Aufschwung an den Börsen profitieren. Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata, folgert daraus: „Neben der Gesamtentwicklung eines Index hängt die Rendite damit besonders vom Timing der Indexstichtage ab.“

Für 2024 rechnet Assekurata mit höheren Caps und Quoten, da die Lebensversicherer ihre Überschussbeteiligungen für dieses Jahr deutlich erhöht haben. Mit einer Verzinsung für die Indexbeteiligung von 2,82 Prozent geben die Unternehmen für Indexpolicen eine höhere Überschussbeteiligung als für klassische Lebensversicherungen.