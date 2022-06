Assekurata-Podcast Das sollten Versicherte bei Gesundheitsfragen in der BU wissen

Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) spielt eine wichtige Rolle bei der Arbeitskraftabsicherung. Ziel ist es, Personen gegen deutliche Einkommenseinbußen abzusichern. Doch es gibt Fallstricke. Worauf Versicherte und Makler gemeinsam achten müssen, besprechen Markus Kruse und Alexander Kraus in diesem Podcast.

Vor dem Berufsunfähigkeitsschutz steht in den allermeisten Fällen eine große Hürde. Der Antragsteller muss nämlich zunächst einmal eine Menge Fragen beantworten. Mittels einer Reihe von Fragen zur aktuellen gesundheitlichen Verfassung, zu Vorerkrankungen und zu gefährlichen Freizeitbeschäftigungen kalkuliert der Versicherer das Risiko für einen späteren Leistungsfall und davon hängt ab, ob und welchen Vertrag das Unternehmen dem Interessenten letztlich anbietet. Doch wie lange reichen die Gesundheitsfragen zurück, wie ausführliche sollten die Gesundheitsfragen beantwortet werden und hat sich Corona in den Antragsfragen niedergeschlagen?

Diese und weitere Fragen rund um die Gesundheitsprüfung in der Berufsunfähigkeitsversicherung erörtert Markus Kruse in der neuen Folge des Assekurata-Podcasts gemeinsam mit Alexander Kraus, Senior-Analyst bei Assekurata und ausgewiesener Experten in Fragen der Berufsunfähigkeit und privaten Krankenversicherung.

Hier hören Sie das komplette Gespräch: