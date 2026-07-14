Nach Conservative und Balanced legt Assenagon mit dem Opportunities-Fonds jetzt zusätzlich eine offensivere Misch-Strategie auf – mit bis zu 100 Prozent Aktienquote.

Das Investmenthaus Assenagon erweitert seine Multi-Asset-Familie um einen dritten Mischfonds: den Assenagon I Multi Asset Opportunities. Der neue Fonds ist offensiver ausgerichtet als die beiden bestehenden Strategien Conservative und Balanced und richtet sich an Anleger, die ein aktiennäheres Renditeprofil bei aktivem Risikomanagement suchen.

Damit folgt Assenagon einem Muster, das in der Multi-Asset-Branche verbreitet ist: Viele Anbieter staffeln ihr Angebot in eine defensive, eine ausgewogene und eine offensive Variante. Dieser Dreiklang ist nun auch bei Assenagon komplett.

Verantwortlich für den neuen Fonds ist das Portfoliomanagement-Team um Thomas Romig, Geschäftsführer und Investmentchef Multi Asset bei Assenagon.

Der neue Opportunities-Fonds kann die Aktienquote je nach Marktlage zwischen rund 40 und 100 Prozent steuern, die angestrebte Volatilität liegt zwischen 8 und 20 Prozent pro Jahr. Neben Aktien sind auch Credit-Strategien, Rohstoffe, Währungspositionen und alternative Investments Teil des Portfolios. Die Duration auf der Anleihenseite kann zwischen 0 und 5 Jahren liegen. Das Fondsmanagement investiere aktiv, global und ohne Benchmark-Bindung, verspricht Assenagon.

Monatliche Ausschüttung von 0,45 Prozent

Thematisch kommen unter anderem globale Frontier-Märkte, Biotechnologie-Werte und antizyklische Value-Titel in den USA ins Portfolio. Assenagon will sich damit erklärtermaßen von Aktienindizes abheben, die von wenigen großen Technologiekonzernen dominiert werden.

Der Fonds ist nach Ucits-Regeln aufgelegt und trägt Risikoindikator 4 von 7. Er ist als nachhaltig gemäß SFDR Artikel 8 eingestuft. Neben institutionellen Anlegern und Stiftungen können auch Privatanleger investieren; zur Wahl stehen thesaurierende und ausschüttende Anteilsklassen. Mit den Klassen „P monatliches Einkommen“ und „R monatliches Einkommen“ bietet Assenagon zudem eine Variante für regelmäßige Auszahlungen an – vorgesehen sind 0,45 Prozent monatlich, garantiert ist diese Ausschüttung allerdings nicht.

Neben dem Hauptverantwortlichen Romig gehören außerdem Thomas Handte, René Reißhauer, Christian Schütz und Claudio Longo zum Portfoliomanagement-Team des neuen Fonds.

Über Assenagon

Die Fondsgesellschaft ist mit Sitzen in Deutschland und Luxemburg vertreten. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist im Besitz seiner Gründer und Mitarbeiter.

Assenagon bietet Fonds in verschiedenen Anlageklassen an und richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die Gesellschaft ist mit Standorten in Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich vertreten und verwaltet rund 83 Milliarden Euro, davon 1,7 Milliarden Euro in Multi-Asset-Strategien.