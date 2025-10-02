Ulrich Wessels wechselt zu RBC Bluebay
RBC Bluebay hat zum 1. Oktober Ulrich Wessels als Associate Director – Financial Institutions – Deutschland & Österreich verpflichtet. Von München aus betreut er Wholesale-Kunden in Deutschland und Österreich. Er berichtet an Saskia Bernhardt, Head of Financial Institutions, Deutschland & Österreich sowie Business Development.
Wessels war zuletzt als Director Institutional Sales bei Assenagon Asset Management tätig. Dort war er für institutionelle Kunden, Fondsselektoren und Wholesale-Kunden in Deutschland und Österreich zuständig. In dieser Rolle spezialisierte er sich auf Unternehmensanleihen, Aktien, liquide Alternative Investments und Multi-Asset. Zuvor arbeitete er als Aktienanalyst bei DJE.
RBC Bluebay verwaltet derzeit rund 10 Milliarden Euro für Wholesale- und institutionelle Anleger in Deutschland und Österreich.