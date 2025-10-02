RBC Bluebay hat zum 1. Oktober einen neuen Associate Director für Deutschland und Österreich ernannt. Der Manager kommt von Assenagon Asset Management.

RBC Bluebay hat zum 1. Oktober Ulrich Wessels als Associate Director – Financial Institutions – Deutschland & Österreich verpflichtet. Von München aus betreut er Wholesale-Kunden in Deutschland und Österreich. Er berichtet an Saskia Bernhardt, Head of Financial Institutions, Deutschland & Österreich sowie Business Development.

Wessels war zuletzt als Director Institutional Sales bei Assenagon Asset Management tätig. Dort war er für institutionelle Kunden, Fondsselektoren und Wholesale-Kunden in Deutschland und Österreich zuständig. In dieser Rolle spezialisierte er sich auf Unternehmensanleihen, Aktien, liquide Alternative Investments und Multi-Asset. Zuvor arbeitete er als Aktienanalyst bei DJE.

RBC Bluebay verwaltet derzeit rund 10 Milliarden Euro für Wholesale- und institutionelle Anleger in Deutschland und Österreich.