Karolin Priebe wird Wholesale-Direktorin bei Assenagon für Nord- und Ostdeutschland. Der Asset Manager setzt den Ausbau seiner DACH-Vertriebsorganisation fort.

Kommt von Berenberg Assenagon holt Wholesale-Direktorin für Nord- und Ostdeutschland

Karolin Priebe übernimmt bei Assenagon den Wholesale-Vertrieb für Nord- und Ostdeutschland. Seit dem 1. September 2026 betreut sie als Direktorin (Director) Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Vermögensverwalter sowie unabhängige Finanzdienstleister. Sie berichtet an Tobias Ritter, Leiter Wholesale Deutschland und Österreich (Head of Wholesale).

Priebe wechselt von der Privatbank Berenberg, wo sie zuletzt als Wholesale Specialist arbeitete. Laut Pressemitteilung bringt sie 20 Jahre Erfahrung im B2B-Vertrieb im Asset Management mit.

Mit der Personalie baut der Asset Manager seine Vertriebsorganisation in der DACH-Region weiter aus. Seit 2024 kamen dort laut Pressemitteilung acht Kräfte im Wholesale- und institutionellen Geschäft hinzu – verantwortet von Matthias Kunze, Leiter Vertrieb (Head of Distribution) und Geschäftsführer.