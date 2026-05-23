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Zehn Jahre, eine Milliarde Euro, vier neue Anteilsklassen: Im April 2026 feiert der Assenagon Multi Asset Conservative (ISIN: LU1297482736) sein Fondsjubiläum mit einer Produktoffensive. Der Asset Manager aus München lanciert monatlich ausschüttende Varianten seiner beiden Multi-Asset-Flaggschiffe – mit Zielausschüttungen von 0,35 Prozent monatlich für den Conservative und 0,4 Prozent für den Balanced. Das macht 4,2 bis 4,8 Prozent im Jahr. Und es macht Assenagon zum jüngsten Mitglied eines Clubs, der seit 2024 rapide wächst.

Mehr als 300 Milliarden Euro werden in Deutschland jährlich vererbt oder verschenkt. Die Babyboomer gehen in Rente. Lebensversicherungen laufen aus. Immobilien werden verkauft. Und plötzlich stehen Millionen Menschen vor derselben Frage: Was mache ich mit dem Geld, das ich jetzt habe – und das ich Monat für Monat brauche? Die Fondsbranche hat darauf eine Antwort gefunden. Nur ist die Antwort je nach Anbieter sehr unterschiedlich.

Die Nachfrage kommt aus einer einzigen, demografisch unausweichlichen Richtung: Die Generation 50plus verfügt über mehr als 75 Prozent des privaten Vermögens in Deutschland. Diese Kohorte will das Kapital nicht länger aufbauen, sondern zunehmend davon leben. Wer sein Eigenheim veräußert, seine Police ausgezahlt bekommt oder eine größere Erbschaft antritt, sucht etwas, das viele Sparkonten längst nicht mehr liefern: planbare monatliche Einnahmen, idealerweise, ohne das Kapital anzutasten. Genau diese Lücke versucht eine wachsende Zahl von Fondshäusern zu schließen.

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Der demographische Sauerstoff

Die Zinswende hat dem Segment erst seinen Treibstoff gegeben. Solange die EZB die Leitzinsen bei null hielt, ließen sich mit Anleihen kaum ausreichend planbare laufende Erträge erwirtschaften – monatliche Ausschüttungen gingen damit häufig auf die Substanz. Seit 2022 hat sich das geändert. Unternehmensanleihen mit Bonität Investment Grade werfen wieder ein paar Prozente ab; Hochzinspapiere rangieren bei 5 Prozent aufwärts. Wer sorgfältig konstruiert, kann ausschütten, ohne zu zehren. Das macht den Unterschied zwischen einem soliden Produkt und einem Marketingversprechen, das beim nächsten Drawdown kollabiert.

Einzelne Strategien funktionierten zwar schon vorher. Zum breiten Vertriebsargument wurde monatliches Fondseinkommen aber erst mit der Zinswende. Heemann Vermögensverwaltung zeigt seit Sommer 2019, wie das gehen kann. Der FU Fonds Bonds Monthly Income (ISIN: LU1960394903) investiert in höherverzinsliche Unternehmensanleihen europäischer Emittenten und gibt die Zinserträge weiter – und nur diese. Rund 80 monatliche Ausschüttungen, keine einzige laut Firmenangaben aus dem Kapital; das verwaltete Vermögen liegt inzwischen bei rund 150 Millionen Euro. Norbert Schmidt, Portfoliomanager bei Heemann, beschreibt die Mechanik: „Wir haben jeden Monat mehr an Zinsen verdient, als wir ausgeschüttet haben. Auch in Zeiten der Nullzinsphase.“ Das ist die puristische Variante – vergleichsweise berechenbar, aber auf Kreditrisiken im Anleihenmarkt konzentriert.

Mehrere Wege zum Einkommen

Ein anderes Modell verfolgen die meisten Multi-Asset-Anbieter. Sie legen eine Zielausschüttungsquote fest, die sie am langfristigen historischen Ertragsprofil kalibrieren – und zahlen regelmäßig aus, unabhängig davon, was der Markt gerade tut. Damit verschiebt sich die entscheidende Prüfung vom einzelnen Monatskupon auf die Frage, ob der Fonds über längere Zeiträume mindestens so viel Total Return erwirtschaftet, wie er ausschüttet. Eckhard Sauren hat dieses Prinzip für seinen Ruhestandsfonds (ISIN: LU2940381085) mit 0,3 Prozent monatlich umgesetzt (aufs Jahr gerechnet 3,6 Prozent). Die Quote orientiert sich am historischen Durchschnittsertrag seiner Multi-Asset-Fonds über mehr als 20 Jahre, die Niedrigzinsphase eingerechnet. Im ersten Jahr übertraf der Fonds die Ausschüttungsquote mit einer Rendite von mehr als 6 Prozent; innerhalb zwölf Monate sammelten sich mehr als 75 Millionen Euro an.

Assenagon bewegt sich mit seinen neuen Anteilsklassen in ähnlichem Terrain, setzt die Zielausschüttung jedoch leicht höher an. Matthias Kunze, Leiter Distribution bei Assenagon, bringt den konzeptionellen Unterschied zu aggressiveren Marktteilnehmern auf den Punkt: „Im Fokus stand bei der Produktkonzeption nicht ausschließlich eine möglichst hohe Ausschüttung, sondern eine realistische Zielausschüttung, die zum Ertragsprofil des jeweiligen Fonds passt.“

Die Fünf-Prozent-Grenze

Auf dem Markt kursieren auch Produkte mit höheren Ausschüttungsrenditen. Ein prominentes Beispiel aus dem Plan-12-Angebot von Allianz Global Investors ist der Allianz Income and Growth (ISIN: LU0913601281) mit weltweit über 50 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Die Strategie läuft seit 2009, eine monatlich ausschüttende Klasse existiert in Asien seit 2012 – dort sammelte allein diese US-Dollar-Tranche rund 25 Milliarden Euro ein. In Europa kam die monatliche Variante erst Mitte 2024, zuvor verhinderten steuerliche Gründe den Vertrieb.

Der Fonds kombiniert Aktien, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und eine Optionsstrategie. Beim Covered Call Writing vereinnahmt er Prämien, was das Aufwärtspotenzial begrenzt, aber stetige Einnahmen liefert. Die Ausschüttung liegt im hohen einstelligen Prozentbereich, zudem gibt es auch eine konservativere Variante.

Die Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds gibt es mit 30 Prozent Aktienquote (3,0 Prozent Ausschüttung p.a., ISIN: LU2933436169), mit 50 Prozent Aktienquote (4,0 Prozent Ausschüttungen p.a., ISIN: LU2933436326) und 75 Prozent Aktienquote (6,0 Prozent Ausschüttungen p.a., ISIN: LU2933436599).

Noch offensiver kalkuliert Acatis. Die Frankfurter Fondsboutique hat seit Januar 2025 die Ausschüttungsfrequenz des Acatis Value Event Fonds (ISIN: DE000A1T73W9) von quartalsweise auf monatlich erhöht und gleichzeitig die Zielrendite von 5 auf 6 Prozent jährlich angehoben. Bei 100.000 Euro Anlagesumme ergibt das monatlich rund 500 Euro brutto – vorausgesetzt, der Anteilspreis bleibt stabil. Als Puffer verweist Acatis auf Ausschüttungsreserven von fast drei Jahresausschüttungen; der Fonds trägt Risikoklasse 4 von 7, ist also offensiver als die konservativen Multi-Asset-Lösungen von Sauren oder Assenagon eingeordnet.

Der Einwand gegen solche Zielausschüttungen ist naheliegend – und kommt besonders deutlich von einem Anbieter, der sein eigenes Produkt bewusst unterhalb dieser Schwelle positioniert. Eckhard Sauren zieht hier eine klare Linie. Wer 100.000 Euro investiert und einen Kurseinbruch von 30 bis 40 Prozent erlebt – kein seltenes Ereignis, sondern Teil des normalen Marktzyklus –, muss auf einer Basis von 60.000 bis 70.000 Euro zunächst wieder aufholen. Wird auf dieses reduzierte Kapital weiterhin mit 6 Prozent ausgeschüttet, ist echter Kapitalerhalt kaum realistisch. „Das ist im Grunde genommen ein Desaster waiting to happen auf dem Rücken der Anleger“, sagt Sauren im Podcast „For Professional Investors Only“.

Saurens Faustregel: Ausschüttungsrenditen über 5 Prozent gehen mit Risiken einher, die nicht zu einer Einkommensstrategie für den Ruhestand passen.

Wenn Marketing siegt

Invesco hat mit dem Invesco Nasdaq-100 Income Advantage Ucits ETF (ISIN: IE0007YZZZN7) jüngst einen ETF auf den Nasdaq 100 mit monatlicher Ausschüttung aufgelegt. Damit wandert das Monthly-Income-Versprechen aus defensiven Mischfonds in ein Marktsegment, dessen Erträge traditionell vor allem aus Kursgewinnen und nicht aus laufenden Ausschüttungen stammen.

Wer einen Nasdaq-100-ETF monatlich ausschüttet, kombiniert zyklische Kursrisiken mit dem Versprechen planbarer Einnahmen, so Sauren – ein Widerspruch, der spätestens beim nächsten technologiegetriebenen Einbruch sichtbar sein werde.

Die Psychologie hinter dem Boom ist real: Robert Engel, Head of Business Development Retail Germany bei Allianz Global Investors, beschreibt den Effekt treffend – Kunden, die monatlich etwas überwiesen bekommen, bleiben länger und investieren mehr. „Menschen lieben es, wenn sie etwas bekommen“, sagt er. „Kunden kamen früher zum Monatsanfang, um sich ihre Zinsen ins Sparbuch nachtragen zu lassen. Die wollten es sehen, erleben.“ Die Zielgruppe sei dabei nicht auf Rentner beschränkt – auch Jüngere nutzten die Produkte, um etwa einen Teilzeit-Tag zu finanzieren.

Der Boom wird anhalten. Das Altersvorsorgedepot und die diskutierte Reform der privaten Altersvorsorge dürften dem Segment zusätzlichen Schub geben. Der einzig verlässliche Prüfstein für Berater und Anleger bleibt der Total Return: Liegt er dauerhaft unter der Ausschüttungsquote, ist die monatliche Überweisung kein Einkommen, sondern eine Rückzahlung des eigenen Kapitals in kleinen Raten.