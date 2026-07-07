Bit Capital baut seinen Wholesale-Vertrieb aus und hat dafür Marcus Dölling gewonnen. Seit dem 1. Juli 2026 ist der ehemalige Vertriebsprofi von Assenagon für den Berliner Asset Manager tätig.

Mit der Personalie will Bit Capital sich zukünftig verstärkt ins Wholesale-Segment orientieren. Die Berliner wollen nach eigener Auskunft enger mit Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Finanzvertrieben zusammenarbeiten.

Wechsel von Assenagon

„Mit Marcus Dölling stärken wir unsere Vertriebsplattform an einer zentralen Stelle unserer Wachstumsstrategie“, sagt Peter Wibbe, Managing Director von Bit Capital. Dölling bringe neben seiner langjährigen Vertriebserfahrung und seinem Netzwerk auch strategische Expertise mit, um die Marktpräsenz des Unternehmens auszubauen, so Wibbe weiter.

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Neuzugang Dölling verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im B2B-Vertrieb. Zuletzt war er fünf Jahre lang im Wholsesale von Assenagon Asset Management tätig gewesen. Auch dort hatte er sich bereits um den Vertrieb an Banken, Sparkassen, Vermögensverwalter und Family Offices gekümmert. In der Vergangenheit war Dölling zudem auch für die Dekabank tätig gewesen.

Auf der Plattform Linkedin beschrieb Dölling seine Aufgabe bei Bit Capital so: „Mein klarer Fokus liegt dabei auf dem Ausbau und der intensiven Betreuung unserer Partner/innen und Kunden/innen im Norden und Osten Deutschlands.“ Beim neuen Arbeitgeber Bit Capital soll er nach eigenen Angaben Peter Wibbe und Co-Investmentchef Marcel Oldenkott strategisch und operativ beim Ausbau des Wholesale-Vertriebs unter die Arme greifen.

Über Bit Capital

Bit Capital wurde 2016 von dem mehrfachen Tech-Start-up-Gründer Jan Beckers ins Leben gerufen. Der Berliner Asset Manager ist auf aktiv gemanagte Technologie-Aktienfonds spezialisiert. Investiert wird branchenübergreifend und mit Fokus auf Wachstumswerte. Neben klassischen Technologiefonds ist Bit Capital auch im Bereich digitaler Vermögenswerte und Kryptowährungen aktiv.