Asset Management Assenagon schafft Führungsposition für Wholesale-Vertrieb

Assenagon hat Tobias Ritter zum Leiter des Wholesale-Vertriebs ernannt. Ritter ist bereits seit 2019 für den Münchener Asset Manager aktiv und hat die neu geschaffene Position mit sofortiger Wirkung übernommen.

Assenagon Asset Management hat Tobias Ritter zum Leiter Wholesale in Deutschland ernannt. In der Funktion verantwortet Ritter mit sofortiger Wirkung den gesamten hiesigen Wholesale-Vertrieb und berichtet an Matthias Kunze, Vertriebschef bei Assenagon. Das Segment fasse mittlerweile ein Volumen von fast einer Milliarde Euro, erklärte Kunze. Insgesamt drei Mitarbeiter sind im Wholesale-Vertrieb von Assenagon tätig.

Ritter wechselte im Juli 2019 zu Assenagon und war zuvor bei Allianz Global Investors, wo er als Schlüsselkunden und Vertriebsmanager im Drittvertrieb tätig war. Insgesamt arbeitete er bereits rund 20 Jahre lang in Beratung und Vertrieb bei Kunden aus dem Bereich der Privatbanken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und Vermö­gensverwaltern.

Assenagon verwaltet ein Vermögen von 37 Milliarden Euro

Neben Ritters neuer Position verkündete der Münchener Asset Manager, dass seit Anfang April Daniel Dolpp den strukturierten Vertrieb leitet (Head of Structured Sales). Damit ist Dolpp künftig für das auf Kundenkommunikation ausgerichtete, zweiköpfige Team an der Schnittstelle zwischen Kunden und Portfoliomanagement zuständig. Mit der Ernennung des 31-jährigen wolle Assenagon bewusst die Generationenvielfalt auf den leitenden Vertriebspositionen fördern, teilte der Asset Manager mit. Dolpp startete seine Karriere 2018 bei Assenagon, nachdem er sein Studium der informationsorientierten Betriebswirt­schaftslehre an der Universität Augsburg als Master of Science abgeschlossen hatte.

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Assenagon verwaltete Ende 2022 ein Vermögen von etwa 37 Milliarden Euro und unterhält vier Standorte. Der Asset Manager bietet Investoren und Vertriebspartnern unterschiedliche Fondslösungen an und bezeichnet sich selbst als einen der am schnellsten wachsenden Asset Manager Deutschlands.