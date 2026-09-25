Aktien
Konzentrationsrisiko im Portfolio trotz breiter Streuung
Assenagon-Studie Diversifikation täuscht öfter, als viele Berater ahnen
1.268 Aktien enthält der MSCI World aktuell. Die Streuung des Risikos entspricht rechnerisch jedoch nur der eines Portfolios mit 95 gleichgewichteten Aktien. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Analyse von Assenagon Asset Management. Die zehn größten Aktien des Weltindex bringen es demnach auf rund 26 Prozent Gewicht, tragen aber rund 40 Prozent zum Gesamtrisiko bei.
Meistgelesen
Top-News