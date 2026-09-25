1.268 Aktien enthält der MSCI World aktuell. Die Streuung des Risikos entspricht rechnerisch jedoch nur der eines Portfolios mit 95 gleichgewichteten Aktien . Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Analyse von Assenagon Asset Management. Die zehn größten Aktien des Weltindex bringen es demnach auf rund 26 Prozent Gewicht, tragen aber rund 40 Prozent zum Gesamtrisiko bei.

Für eine unabhängige Einordnung hat DAS INVESTMENT Mark Frielinghaus, CFA, Principal Investment Strategist Equities bei Quoniam Asset Management, um eine Einschätzung gebeten. Er bestätigt die Diskrepanz: „Titel, die hoch gewichtet sind und zugleich eine hohe Volatilität sowie eine starke Korrelation mit dem übrigen Portfolio aufweisen, können einen überproportionalen Risikobeitrag leisten. Bei einigen großen Tech-Titeln kommen diese Eigenschaften derzeit zusammen.“ Je nach Mandatstyp steuert Quoniam dagegen: In benchmark-orientierten Mandaten werden solche Titel kleiner gewichtet, in benchmark-agnostischen Strategien richtet sich die Gewichtung stattdessen am absoluten Risiko aus.

Wo die Rechnung kippt

Für die Studie hat Assenagon Portfolios unterschiedlicher Größe über zehn Jahre mit Bloomberg-Daten nachgebildet – einmal nach Marktkapitalisierung gewichtet, einmal gleichgewichtet. Bei kapitalisierungsgewichteten Portfolios bestätigt sich zunächst die alte Faustregel: Der nicht durch den Gesamtmarkt erklärte Renditeanteil sinkt von 46 Prozent bei einer einzelnen Aktie auf 18 Prozent bei 10 Titeln und rund 4 Prozent bei 100 Titeln.

Bei gleichgewichteten Portfolios kehrt sich die Entwicklung jedoch um. Auch hier sinkt der unerklärte Anteil zunächst und erreicht bei etwa 100 Titeln sein Minimum – steigt danach aber wieder an, bis er im vollständigen Gesamtuniversum bei rund 18 Prozent liegt. Der Grund: Mit jeder weiteren Aktie wird ein gleichgewichtetes Portfolio zwar breiter über einzelne Unternehmen verteilt, entfernt sich aber zugleich immer stärker von der Benchmark, weil es Large-Caps zunehmend untergewichtet. Mehr Titel bedeuten hier also nicht mehr Benchmarknähe, sondern das Gegenteil.

Frielinghaus bestätigt den Effekt unabhängig. Seine Konsequenz: „Die Anzahl der Aktien sollte kein eigenständiges Optimierungsziel sein.“ Bei Quoniam ergebe sie sich stattdessen aus Produkteigenschaften, Liquidität, Transaktionskosten, Kapazität und Risikostruktur. Statt auf explizite Makro-Positionen setze man auf eine Kombination aus ökonomischer Plausibilität und Data-Science-Methoden, um viele kleine Ineffizienzen systematisch zu nutzen.

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Ähnlich uneinheitlich fällt das Bild beim Risiko aus. Bei einem Portfolio aus 100 Aktien entfallen rund 61 Prozent der gesamten Risikobeiträge auf die zehn größten Positionen, bei 250 Aktien sind es noch 50 Prozent, im vollständigen Universum rund 40 Prozent. Beim gleichgewichteten Pendant fällt dieser Anteil weitaus schneller: von 18 Prozent bei 100 Titeln auf unter 2 Prozent im Gesamtuniversum.

Ausgangspunkt der Untersuchung war die tägliche Arbeit der Portfoliomanager selbst. „Die aktuelle Marktkonzentration, die es in dieser Form und Höhe nie gegeben hat, stellt uns als Manager vor Herausforderungen“, sagt Daniel Jakubowski, Leiter des Aktien-Portfoliomanagements bei Assenagon und einer der beiden Studienautoren.

Daniel Jakubowski: Leiter des Aktien-Portfoliomanagements bei Assenagon | Bildquelle: Assenagon

Tracking Error ist wie Cholesterin

Ein niedriger Tracking Error gilt vielen Beratern als Beleg für ein risikoarmes, gut diversifiziertes Portfolio. Jakubowski widerspricht dieser Gleichung. „Tracking Error ist wie Cholesterin – es gibt gutes und schlechtes.“ Der Grund: Ein Quality-Portfolio mit niedrigem Tracking Error bewegt sich meist nah an den großen, marktbeherrschenden Werten und verstärkt so tendenziell die Konzentration des Index. Ein Value- oder Size-Portfolio kann dagegen bei identischem Tracking Error genau in die entgegengesetzte Richtung wirken – weg von der Konzentration.

Frielinghaus stimmt dem im Kern zu, schränkt aber ein: Dass ein Quality-Tilt die Konzentration verstärke, sei keine zwangsläufige Eigenschaft des Faktors, sondern hänge von dessen Definition und dem Marktumfeld ab. Umgekehrt könnten Value- oder Size-Tilts die Konzentration zwar reduzieren, dafür aber andere Faktor-Risiken erzeugen. Als Maß für aktives Risiko sei der Tracking Error deshalb sinnvoll, als alleiniger Diversifikationsnachweis jedoch ungeeignet: „Auch ein Portfolio mit niedrigem Tracking Error kann stärker konzentriert sein und ein höheres absolutes Risiko aufweisen als sein Vergleichsindex.“

Auch außerhalb der großen Industrieländer-Indizes zeigt sich das Muster verschärft: Im MSCI Emerging Markets liegt das Top-10-Gewicht bei rund 40 Prozent – deutlich höher als die rund 26 Prozent im MSCI World, so Jakubowski. Die vergangene Dekade war dabei zugleich von einer besonders ausgeprägten US-Tech-Dominanz geprägt; das Grundmuster selbst zeige sich laut Jakubowski aber auch in früheren Marktphasen, etwa vor der Finanzkrise, wenn auch weniger stark ausgeprägt.

Versteckte Wetten auf kleine Aktien

Neben der reinen Titelkonzentration nennt Jakubowski eine zweite, oft unbemerkte Risikoquelle: Positionierungen auf Faktoren wie Size. Weil die großen Leitindizes nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, liegt die durchschnittliche Unternehmensgröße im Index deutlich über dem Median – wenige sehr große Werte wie Apple oder Nvidia ziehen den Schnitt nach oben, während sich die Mehrheit der Aktien darunter bewegt. Aktive Strategien bauen dadurch fast zwangsläufig eine Übergewichtung von Small- und Mid-Caps auf, unabhängig vom eigentlichen Investmentziel. „Das muss grundsätzlich nichts Schlechtes sein“, sagt Jakubowski, „aber wenn es unkontrolliert passiert, kann es die eigentliche Performance überschatten.“ Über die vergangenen zehn Jahre war der Size-Faktor demnach der mit Abstand schwächste – eine Nebenwirkung, die viele Anleger nie bewusst gesucht hatten.

Diesen Effekt sieht auch Frielinghaus regelmäßig in der Praxis. Er nennt zwei Gegenmaßnahmen: Zum einen steuere man dem Size-Tilt über Faktor-Risikomodelle entgegen. Zum anderen lasse sich bei Portfolios mit hoher Renditeanforderung ein 130/30-Ansatz nutzen – Übergewichte in mittelgroßen Unternehmen werden dann durch Untergewichte bei vergleichbar großen Titeln ausgeglichen, statt zwangsläufig bei den größten Werten zu kürzen.

Die Studie selbst zieht daraus eine pointierte Schlussfolgerung: Ein Portfolio mit 250 Aktien kann ökonomisch besser diversifiziert sein als ein wesentlich größeres – wenn Letzteres unbeabsichtigte Faktorwetten wie die auf Size mitschleppt.

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Wo aktiv endet und passiv beginnt

Assenagon fasst diese Befunde in einem Modell mit drei Diversifikationsebenen zusammen: der Einzeltiteldiversifikation (wie stark hängt das Portfolio von einzelnen Unternehmen ab), der Benchmarkabhängigkeit (wie stark bewegt es sich im Gleichschritt mit dem Vergleichsindex) und der ökonomischen Diversifikation (wie breit ist es über Faktoren, Sektoren, Länder und Währungen verteilt). Kritisch wird es, wenn diese Analyse zwangsläufig auf das hauseigene „Assenagon Equity Framework“ hinausläuft – ein naheliegender Einwand bei einer Studie, die ein eigenes Produkt bewirbt. Jakubowski begegnet dem mit einer Gegenthese: Die Grenze zwischen aktivem und passivem Management sei ohnehin unscharf geworden. Ein MSCI-World-Value-Indexfonds etwa weise inzwischen einen höheren Active Share auf als Assenagons eigenes Portfolio – gelte aber gemeinhin als passiv, weil er einen Index nachbildet.

Frielinghaus stützt diese Einschätzung mit einer pointierten Unterscheidung: „Ein Value-Index lässt sich operativ passiv replizieren. Die Strategie, die dem Index zugrunde liegt, enthält jedoch aktive Anlageentscheidungen. Sie ist regelbasiert, aber dennoch aktiv.“ Ein konkretes, aktuelles Beispiel verdeutlicht das: Ende August 2026 habe Samsung Electronics im MSCI Emerging Markets Enhanced Value Index ein addiertes Gewicht (Stämme und Vorzüge) von knapp 22 Prozent gehabt – im regulären MSCI Emerging Markets Index dagegen nur gut 8 Prozent. „Das entspricht einem Übergewicht von fast 14 Prozentpunkten.“ Bei der Konstruktion eines solchen Index müssen dieselben Fragen beantwortet werden wie im aktiven Portfoliomanagement, so Frielinghaus:

Welche Kennzahlen definieren Value – etwa Price-to-Earnings, Price-to-Cashflow oder eine Kombination?

Werden historische Daten oder Analystenprognosen herangezogen?

Welche Vergleichsgruppe gilt – das gesamte Universum, der Sektor, das Land oder global?

Ist die Ausgangsgewichtung marktkapitalisiert oder gleichgewichtet?

Orientieren sich Über- und Untergewichte allein am Signal, oder spielen auch Liquidität, Turnover und Transaktionskosten eine Rolle?

Welches Gesamtvolumen soll die Strategie aufnehmen?

Ob ein Portfolio wirklich risikokontrolliert gemanagt werde, lasse sich daher nicht allein am Index-Label festmachen. Entscheidend seien ein klar definiertes Risikobudget, ein konsistenter Risikomanagementprozess und die laufende Kontrolle der relevanten Produkteigenschaften und Risikotreiber.

„Wo keine aktive Positionierung ist, kann auch kein aktives Risiko entstehen“, fasst Jakubowski das Prinzip seines Ansatzes zusammen: enge Grenzen für sämtliche Risikodimensionen gleichzeitig, dafür vollständige Transparenz über die aktuelle Portfolioallokation statt eines intransparenten Faktor-Modells im Hintergrund.

An seine Grenzen stößt der eigene Ansatz laut Jakubowski vor allem bei kleineren Anlageuniversen: Für ein reines deutsches Aktienmandat reiche die Marktbreite nicht aus, generell brauche es mindestens 300 bis 400 Titel im Universum, um ein diversifiziertes, risikokontrolliertes Portfolio in dieser Systematik zu bauen. Selbst der MSCI Emerging Markets mit fast 1200 nominalen Titeln bringe es kaum auf mehr als 50 effektive Positionen.

Unabhängig von dieser Grenze seines eigenen Ansatzes beantwortet Jakubowski auch die grundsätzlichere Frage, wie viele Aktien ein Portfolio überhaupt braucht, um als diversifiziert zu gelten: mindestens so viele effektive Positionen, wie die jeweilige Benchmark selbst aufweist – aktuell rund 95 beim MSCI World. „Wer wirklich breit streuen will, sollte idealerweise das Doppelte anstreben.“

Wie viel USA ist zu viel?

Eine verwandte Frage treibt Berater und Anleger aktuell besonders um: Wie viel USA verträgt ein global gestreutes Portfolio? Jakubowski verweigert sich einer pauschalen Obergrenze. Zwar sei das politische Risiko in den USA „unberechenbarer denn je“, doch spreche die langfristige Renditestärke des Marktes gegen eine starke Untergewichtung. Historisch habe es sich risikoadjustiert nicht gelohnt, die USA um mehr als 10 Prozent gegenüber der Benchmark unterzugewichten. Entscheidender als die reine Länderquote sei ohnehin, wie innerhalb eines Landes selektiert werde: Im Zinserhöhungsjahr 2022 etwa habe Assenagon trotz einer benchmarknahen US-Quote von 70 Prozent eine deutliche Outperformance erzielt – weil das Portfolio innerhalb der USA auf Value-Werte statt auf zinssensitive Wachstumstitel setzte.

Am Ende bleibt es bei der einen Zahl, mit der die Analyse beginnt: Von 1.268 Aktien im MSCI World zählen effektiv nur 95 wirklich mit – der Rest ist, markttechnisch betrachtet, Beiwerk.