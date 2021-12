Oliver Lepold 08.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Asset Allocation 5 Vermögensverwalter und was sie ihren Kunden raten

In welche Vermögensklassen investieren Vermögensverwalter in Zeiten von China-Krise und Niedrigstzinsen? DAS INVESTMENT hat in Kooperation mit dem Finanzplaner Forum vier Vermögensverwalter unterschiedlicher Größe und eine Privatbank um ein Gesamtportfolio ihrer Kunden gebeten.