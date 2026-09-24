Patrick Maurenbrecher: Ja, gerade in unsicheren Marktphasen steigt die Gefahr emotional getriebener Entscheidungen. Anleger neigen dann dazu, aktuelle Nachrichten überzubewerten und eine langfristig entwickelte Strategie aufgrund kurzfristiger Entwicklungen infrage zu stellen. Das kann schnell zu prozyklischem Verhalten führen: Nach starken Kursanstiegen wird gekauft, nach deutlichen Rückgängen verkauft – also häufig genau zum falschen Zeitpunkt. Unsicherheit an sich ist dabei nicht das Problem. Entscheidend ist, wie Anleger mit ihr umgehen.

DAS INVESTMENT: Herr Maurenbrecher, viele Märkte sind derzeit von Unsicherheit geprägt. Beobachten Sie, dass Anleger gerade jetzt häufiger Fehlentscheidungen treffen?

Welche Rolle spielen aktuelle Faktoren wie Zinswende, geopolitische Spannungen oder Inflation für das Anlageverhalten Ihrer Mandanten?

Maurenbrecher: Solche Faktoren beeinflussen natürlich Erwartungen und Risikowahrnehmung. Entscheidend ist jedoch, daraus nicht reflexartig Handlungsbedarf abzuleiten. Für langfristig orientierte Anleger stellt sich vielmehr die Frage, wo wir uns im Wirtschafts- und Marktzyklus befinden und ob die bestehende strategische Asset Allocation weiterhin zu den individuellen Zielen, zum Risikobudget und zum Anlagehorizont passt. Eine geopolitische Krise oder eine veränderte Zinserwartung allein sind noch kein Grund, ein Portfolio grundlegend umzubauen.

Wo sehen Sie aktuell die größten Risiken – in den Märkten oder im Verhalten der Anleger?

Maurenbrecher: Häufig im Verhalten der Anleger. Schwankungen und Phasen erhöhter Unsicherheit gehören zu Kapitalmärkten dazu und sollten in einer robusten Anlagestrategie von vornherein berücksichtigt sein. Problematisch wird es, wenn Anleger unter Stress ihre langfristige Strategie verlassen und Entscheidungen treffen, die vor allem dem Wunsch entspringen, kurzfristig wieder Kontrolle zu gewinnen. Aus einer temporären Marktbewegung kann so eine dauerhafte Beeinträchtigung des Anlageergebnisses werden.

Sie behaupten, dass Investment-Erfahrung nicht vor Fehlentscheidungen schützt – ganz im Gegenteil. Warum?

Maurenbrecher: Erfahrung schützt nicht automatisch vor Fehlentscheidungen. Im Gegenteil: Sie kann mitunter zu einem übermäßigen Vertrauen in das eigene Urteilsvermögen führen. Das betrifft keineswegs nur Privatanleger. Auch bei Investmentmanagern und anderen professionellen Investoren lassen sich typische Verhaltensmuster beobachten.

Welche sind das?

Maurenbrecher: Dazu gehören etwa Verlustaversion, Herdenverhalten und der Bestätigungsfehler – also die Tendenz, Informationen stärker wahrzunehmen, wenn sie die eigene Einschätzung stützen. Hinzu kommt der Drang, auf neue Informationen möglichst schnell reagieren zu wollen. Gerade an den Kapitalmärkten ist Aktivität aber nicht automatisch mit einer besseren Entscheidung gleichzusetzen. Manchmal besteht die professionellste Reaktion darin, bewusst nicht zu handeln.

Künstliche Intelligenz hält derzeit Einzug in viele Lebensbereiche. Wäre es angesichts der psychologischen Verzerrungen, die Menschen als Privatanleger, aber auch als professionelle Investoren treffen, nicht besser, KI verstärkt als Vermögensverwalter einzusetzen?

Maurenbrecher: KI kann einen erheblichen Beitrag leisten, große Informationsmengen systematisch auszuwerten, Muster zu erkennen und Investmentprozesse disziplinierter zu gestalten. Sie kann damit auch helfen, bestimmte menschliche Verzerrungen zu reduzieren. Daraus folgt aber nicht, dass sie die Verantwortung für die Vermögenssteuerung übernehmen sollte.

Eine strategische Asset Allocation beginnt mit Fragen, die ein Modell nicht autonom beantworten kann: Welche Ziele verfolgt eine Familie mit ihrem Vermögen? Welche Risiken kann und will sie tragen? Welche Liquidität wird benötigt und welche Verpflichtungen bestehen? KI kann bei Analyse und Entscheidungsfindung unterstützen. Die Verantwortung, das Urteil und die Einordnung durch erfahrene Investmentverantwortliche ersetzt sie jedoch nicht. Entscheidend bleiben klare Ziele, belastbare Prozesse und eine funktionierende Governance.

Wie lassen sich emotionale Fehlentscheidungen im Investmentprozess vermeiden?

Maurenbrecher: Am wirksamsten ist es, zentrale Entscheidungen zu treffen, bevor die Emotionen ins Spiel kommen. Dafür braucht es einen klar definierten Investmentprozess, eine langfristig ausgerichtete strategische Asset Allocation und vorab festgelegte Entscheidungskriterien.

Ein Portfolio sollte selbstverständlich regelmäßig überprüft werden. Das ist aber etwas anderes, als auf jede Marktbewegung zu reagieren. Je klarer im Vorfeld definiert ist, unter welchen Bedingungen tatsächlich Handlungsbedarf besteht, desto geringer ist das Risiko, in Stressphasen spontan von der eigenen Strategie abzuweichen.

Was unterscheidet aus Ihrer Sicht professionelle von weniger robusten Entscheidungsansätzen?

Maurenbrecher: Ein professioneller Investmentprozess ist transparent, nachvollziehbar und wiederholbar. Er basiert auf klar definierten Zielen, einer breiten Diversifikation und einem Risikobudget, das tatsächlich zur Situation des Anlegers passt. Ebenso wichtig ist, Entscheidungen und ihre zugrunde liegenden Annahmen zu dokumentieren. So lässt sich im Nachhinein überprüfen, ob eine Entscheidung aufgrund eines belastbaren Prozesses oder aufgrund einer kurzfristigen Einschätzung getroffen wurde.

Ein robuster Ansatz akzeptiert zudem, dass sich die Zukunft nicht zuverlässig prognostizieren lässt. Statt permanent den nächsten Zinsentscheid, die nächste Marktbewegung oder den perfekten Ein- und Ausstiegszeitpunkt vorhersehen zu wollen, geht es darum, ein Portfolio so aufzustellen, dass es mit unterschiedlichen Szenarien umgehen kann.

Wenn Sie eine zentrale Regel für bessere Investmententscheidungen formulieren müssten: Welche wäre das?

Nicht versuchen, die Zukunft vorherzusagen, sondern einen tragfähigen Plan für unterschiedliche Zukunftsszenarien entwickeln – und diesem diszipliniert folgen. Eine strategische Asset Allocation sollte auf langfristigen Zielen, Risikotragfähigkeit und Liquiditätsbedarf basieren. Entsprechend sollte sie auch nur dann grundlegend verändert werden, wenn sich diese Voraussetzungen ändern – und nicht, weil die nächste Schlagzeile kurzfristig Unsicherheit an den Märkten auslöst.