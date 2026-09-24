Asset Allocation: „Fragen, die KI nicht beantworten kann“
DAS INVESTMENT: Herr Maurenbrecher, viele Märkte sind derzeit von Unsicherheit geprägt. Beobachten Sie, dass Anleger gerade jetzt häufiger Fehlentscheidungen treffen?
Patrick Maurenbrecher: Ja, gerade in unsicheren Marktphasen steigt die Gefahr emotional getriebener Entscheidungen. Anleger neigen dann dazu, aktuelle Nachrichten überzubewerten und eine langfristig entwickelte Strategie aufgrund kurzfristiger Entwicklungen infrage zu stellen. Das kann schnell zu prozyklischem Verhalten führen: Nach starken Kursanstiegen wird gekauft, nach deutlichen Rückgängen verkauft – also häufig genau zum falschen Zeitpunkt. Unsicherheit an sich ist dabei nicht das Problem. Entscheidend ist, wie Anleger mit ihr umgehen.