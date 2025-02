Ob Trump 2.0 oder Deepseek: Diversifizierung sichert ab

Carmignac Investissement konzentriert sich auf Unternehmen in aller Welt, die durch Innovation, Technologieeinsatz oder ein einzigartiges Produktangebot Werte schaffen, ohne dabei die Rentabilität zu vernachlässigen. Eine der Hauptstärken des Fonds in der Marktphase von Trump 2.0 ist sein diversifizierter Charakter, der sich nicht auf einen bestimmten Anlagestil beschränkt und einen flexiblen Ansatz in allen Sektoren und Regionen verfolgt.

2025: Herausforderungen durch Diversifizierung bewältigen

Wir sind der Ansicht, dass die Fundamentaldaten für Aktien im Jahr 2025 weiterhin solide sind, gestützt durch ein robustes US-Wachstum, eine weiterhin akkommodierende Geldpolitik und einen erwarteten Anstieg der Unternehmensgewinne im S&P 500 um 14 Prozent, wobei die Margen historische Höchststände erreichen.

Es ist jedoch mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. In den derzeitigen Bewertungen ist ein Großteil der guten Nachrichten bereits enthalten, was die Anleger zunehmend nervös macht, wie die heftige Marktreaktion bei Technologieaktien nach der Deepseek-Ankündigung unlängst zeigte. Darüber hinaus wird die Volatilität durch die Unberechenbarkeit von Trumps Ankündigungen noch verstärkt.

Vor diesem Hintergrund sind wir der Meinung, dass das Aktien-Exposure beibehalten werden sollte, allerdings mit einem stärker diversifizierten Ansatz. Auch wenn die Umwälzungen in den USA weiterhin die Nachrichtenlage dominieren mögen, ist ein Teil des daraus resultierenden Potenzials bereits eingepreist. Dennoch gibt es am US-Markt immer noch unterbewertete Aktien, vor allem in Sektoren, die an den jüngsten Erholungen nicht teilgenommen haben, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen. Ein gewisses Potenzial besteht auch für eine Erholung der Schwellenländer und Europas, wo wir eine weit verbreitete pessimistische Stimmung beobachten. Diese Märkte können derzeit mit einem Abschlag im Vergleich zur US-Konkurrenz gekauft werden, woraus sich eine hervorragende Portfoliodiversifizierung ergeben kann.

Eine geografische Diversifizierung ist von entscheidender Bedeutung, um die Komplexität des Marktes im Jahr 2025 zu bewältigen. Die Diversifizierung darf jedoch nicht zu einer Verwässerung der eigenen Einschätzungen oder zu einer fehlenden Richtungsstrategie führen. Der Fonds Carmignac Investissement ist daher von starken Überzeugungen geprägt. Die zehn größten Positionen des Portfolios spiegeln unsere vielversprechendsten Einschätzungen in Bezug auf die größten Unternehmen wider, wie zum Beispiel TSMC – der Halbleiterhersteller macht 9 Prozent des Fonds aus. Diese Konzentration sollte jedoch nicht über die Vielfalt der 58 anderen Positionen hinwegtäuschen, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt und die wir oft abseits der üblichen Pfade finden.

Growth- und Value-Diversifikationsstrategie

Anfang 2025 setzen wir unsere Anlagestrategie noch gezielter um, da wir davon ausgehen, dass die Bewertungsdynamik ihren Höhepunkt bereits erreicht haben könnte. Daher bleibt unser Portfolio diversifiziert und ausgewogen zwischen wachstumsstarken Titeln mit relativ hohen Bewertungen wie Nvidia, Amazon und Hermès sowie Titeln mit genügsameren Wachstumsaussichten, aber großer Stabilität und attraktiven Bewertungen wie McKesson (ein führender Akteur im Vertrieb von Medikamenten in den USA) und SK Hynix (ein Spezialist für die Herstellung von Speicherchips).

Diese strategische Neuausrichtung hat zu einem allmählichen Rückgang des durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) unseres Portfolios geführt – von 30x Anfang März 2024 auf 23x Ende Dezember 2024.

Investitionen in der gesamten Wertschöpfungskette

Wir sind überzeugt, dass das Thema Künstliche Intelligenz einige der attraktivsten Anlagemöglichkeiten des Jahrzehnts bieten wird. Die jüngste Volatilität erinnert jedoch an die Konzentration der Anleger auf eine begrenzte Anzahl von Aktien und weckt potenzielle Zweifel an den mittelfristigen Investitionsbeträgen bestimmter Akteure in KI. Daher ist es wichtig, unser Engagement über Nvidia und die Hyperscaler hinaus zu diversifizieren.

Zu diesem Zweck untersuchen wir die Wertschöpfungskette der KI-Infrastruktur, um unverzichtbare Nischenakteure zu identifizieren. Taiwan entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum in diesem Bereich. Die Region beherbergt mehrere Schlüsselunternehmen, die nicht nur für die KI-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung, sondern auch rentabel sind und attraktive Bewertungen bieten. Dies ist zum Teil auf die mit der Region verbundene geopolitische Prämie zurückzuführen.

Optimierung durch Branchenvielfalt

Doch das Thema Wachstum ist nicht nur auf den Technologiesektor beschränkt. Die größte relative Übergewichtung im Fonds liegt auf dem Gesundheitssektor. Unser Gesundheitsportfolio umfasst eine Vielzahl von Unternehmen mit stark unterschiedlichen Profilen. Gemeinsam ist ihnen jedoch die Fähigkeit, stabile Erträge zu generieren – angetrieben durch Innovationen, eine alternde Bevölkerung und die Zunahme chronischer Krankheiten.

Carmignac Investissement ist auch stark im Industriesektor engagiert, beispielsweise bei Prysmian (Weltmarktführer bei Kabeln und Systemen für die Energieverteilung), sowie im Finanzsektor (S&P Global, Block, Mastercard).

Blick über Large Caps hinaus

Die Flexibilität des Fonds ermöglicht eine Diversifizierung auch in Bezug auf die Unternehmensgröße, indem er insbesondere in kleine und mittelgroße Unternehmen (Small- and mid-sized companies, SMIDs) investiert, die mehrere Vorteile bieten: Erstens können die Anleger von spezifischen lokalen Wachstumschancen profitieren, die oft übersehen werden. Zweitens wird das Engagement in der Wertschöpfungskette maximiert, was herausragende Wachstumschancen bietet. Und schließlich tragen diese Anlagen zur Diversifizierung des Portfolios bei, was das Gesamtrisiko verringert.

Unsere Investitionen in SMIDs erfolgen überwiegend in Asien und in geringerem Umfang in den USA.

In Taiwan beispielsweise verfügen wir über ein Portfolio kleiner und mittlerer Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen und unterschiedlichen Profilen. Dazu gehören:

Unternehmen, die ein starkes intrinsisches Wachstum aufweisen und ihre Betriebsabläufe durch kontinuierliche Technologie-Integration optimieren, wie beispielsweise Elite Material (Hersteller von wichtigen Materialien für gedruckte Schaltungen) und Lotes (Hersteller von elektronischen Verbindungskomponenten).

Unternehmen wie Gudeng Precision (Anbieter integrierter Lösungen für die Handhabung, den Transfer und die Lagerung von Halbleitern) profitieren von der Entkopplung der Halbleiter-Lieferketten zwischen China und den USA sowie von einem Anstieg der Investitionsausgaben.

Unterschätzte Chancen / spezifische Themen, wie Lite-On (Weltmarktführer bei Halbleitern, die Licht in Strom umwandeln und umgekehrt).

Trotz Volatilität investiert bleiben

Auch in Zeiten der Marktvolatilität ist es die beste Strategie für den langfristigen Vermögensaufbau, investiert zu bleiben. Bei Carmignac Investissement steuern wir die Volatilität des Portfolios strategisch, um sicherzustellen, dass die jährlichen Schwankungen die langfristigen Ergebnisse nicht wesentlich beeinträchtigen. Durch die Ausgewogenheit des Portfolios streben wir ein dauerhaftes Wachstum für unsere Anleger an. Der Fondsmanager von Carmignac Investissement, Kristofer Barrett, formuliert diesen Gedanken so: „Versuchen Sie nicht, mit Aktien schnell reich zu werden. Je eiliger Sie es haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Sie langfristig erfolgreich sind.“