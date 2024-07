Jahrelang eilte die Asset-Management-Branche von einem Meilenstein zum nächsten – Wachstum stellte sich fast von selbst ein. Doch die Niedrigzinsphase und damit die Zeit des billigen Geldes ist vorüber, und die Anbieter müssen sich wieder mehr auf ihre eigenen Stärken konzentrieren.

Institutionelle Investoren stellen steigende Anforderungen an Produkte, Services und Beratung. Die Antworten auf diese Fragen sind Effizienz, Kostenmanagement und Digitalisierung. Dabei bleibt der Wettbewerbsdruck unverändert hoch oder steigt sogar noch, denn trotz Schrammen im Lack des traditionellen Geschäftsmodells Asset Management bleibt das Business attraktiv, und immer wieder machen neue Player ihre ersten Schritte auf den deutschen Markt, insbesondere Anbieter illiquider Strategien und Fondsboutiquen.

In einer Branche im Umbruch ist auch der Personalmarkt in Bewegung. Manche Teams werden ausgebaut, andere verkleinert, neue Expertisen und Profile werden in Zukunft verstärkt gesucht werden. Wo suchen und finden Asset Manager und Investoren die besten Leute? Wer bildet aus? Was erwarten institutionelle Investoren von den Asset Managern? Und wie stellen sich die Investoren selbst auf?

Deutschland ist für die allermeisten internationalen Unternehmen ein Distributionsmarkt. Sie bauen hierzulande in erster Linie Vertrieb und vielleicht Marketing auf. Der Bereich Portfoliomanagement ist hingegen fast ausschließlich bei den einheimischen Anbietern vorhanden.

Regulierung und Innovation

Die Treiber, die den Markt verändern, sind vielfältig. Dazu gehören die kontinuierlich steigenden Regulierungsanforderungen. Sie sind personalintensiv und verursachen damit Kosten, welche die Unternehmen an anderer Stelle in den Operations wieder einzusparen versuchen.

Mit kritischem Blick stellen die Unternehmen alle Einstellungen der letzten Jahre auf den Prüfstand. Welche Besetzungen haben sich auch im Rückblick als zwingend erwiesen, welche nicht? Welche Prozesse könnten noch effizienter abgebildet werden? Die Leidtragenden sind in erster Linie das Back Office und Middle Office, aber nicht nur sie allein.

Die Antwort auf den Zwang zur Effizienz und zur Reduzierung der Headcounts ist in vielen Fällen Outsourcing, etwa bei der Administration, und verstärkt so die Konsolidierung der Branche. Dies stärkt aber dafür Fonds-Service-Spezialisten am Markt.

Damit einher gehen Umwälzungen auf der Produktebene. Ein deutlich gestiegenes Interesse an illiquiden Assetklassen führt zu einer steigenden Anzahl von Anbietern in diesem Bereich. Gefragt sind Private Equity, Private Debt, Real Estate Debt, Infrastruktur, Erneuerbare Energien und Impact Investing. Mit dem Eltif für Privatanleger erweitert zudem der Gesetzgeber den Spielraum für Innovationen und neue Ideen.

Auf der Produktebene tut sich ebenfalls viel, was neue Beratungsexpertise im Vertrieb ebenso wie im Portfoliomanagement notwendig macht. Illiquide Assetklassen haben in den letzten Jahren neues Momentum in den Markt gebracht. Hier suchen die Anbieter Expertinnen und Experten, welche die zunehmende Komplexität des Produktportfolios beherrschen und dem Kunden die Innovationen erläutern können. Alternatives-Fachleute sind gerade heiß begehrt.

Trend zu passiven Produkten

Auch auf der liquiden Seite ist Bewegung. Die längste Zeit fanden die Unternehmen ihr Auskommen im aktiven Fondsmanagement, das allerdings immer mehr Boden an passive Strategien verliert. Der Trend geht in Richtung Exchange Traded Funds (ETFs), die aus Anlegersicht nicht nur kostengünstiger sind, sondern auch deutlich weniger Beratung benötigen: Informationen zu Anlagekonzept, Portfolio, Einzelwerten et cetera erübrigen sich, wenn das Produkt einfach nur einen Index nachbildet.

Die Branche folgt der Nachfrage mit einem rasant steigenden Angebot an ETFs und setzt auch in diesem Bereich auf Produktinnovationen wie aktiv gemanagte ETFs. Bislang ist allerdings nicht absehbar, dass diese Innovationen den allgemeinen Trend weg von der Beratung umkehren könnten. Ganz im Gegenteil sorgen die passiven Lösungen für mehr Transparenz, und die gesteigerte Vergleichbarkeit erschwert es dem Vertrieb, Verkaufsargumente für die eigenen Produkte ins Feld zu führen.

Technologisierung beschleunigt Veränderung

Hinzu kommt der technologische Fortschritt, dessen Auswirkungen auf die Branche sich im Moment nur grob abschätzen lassen. Die unfassbar schnelle Entwicklung der künstlichen Intelligenz wird das Portfoliomanagement verändern. Manche Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass in diesem Bereich in den nächsten zehn Jahren kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Welche Rolle in der Geldanlage wird in Zukunft die Blockchain-Technologie spielen? Werden sich Krypto-Assets durchsetzen? Wie weit lässt sich die Diversifikation des Angebots noch steigern?

Ganz egal, wie das Portfoliomanagement in zehn Jahren aussehen mag: Die Jobs dort und in anderen Abteilungen des Asset Managements werden stärker von Technologie geprägt sein als heute. Die steigende Bedeutung von technologischem Know-how – von der Einarbeitung in neue Tools bis hin zu Low Coding – beschleunigen den Generationenwechsel, denn wer in einer digitalisierten Welt aufgewachsen ist, der findet sich in aller Regel in solch einer Umgebung besser zurecht.

Vertrieb: Business as usual?

Kameraschwenk zurück in den Vertrieb: Hier lässt die Revolution noch auf sich warten. Die Distributionsstrategien der meisten Anbieter wurden in den letzten Jahren nur in Nuancen verändert. Vielerorts ist die wichtigste technologische Neuerung der letzten Jahre die Videokonferenz.

Über deren Sinnhaftigkeit sind sich die Vertriebsprofis allerdings alles andere als einig. Die einen schwören auf persönliche Kontakte, fahren zum Kunden und besuchen wieder Konferenzen und Messen. Die anderen sind von der Überzeugungskraft möglichst tiefgehender Informationen zum Produktangebot überzeugt, und ziehen hierfür digitale Medien vor.

Bedingt die Digitalisierung eine Konsolidierung des Vertriebs, so wie es in der Administration der Fall ist, siehe oben? Im Gegenteil: Deutschland ist ein attraktiver Markt, und hunderte Anbieter versuchen sich ein Stückchen vom Kuchen zu sichern. Sie stehen nicht nur im Wettbewerb um Investorengelder, sondern auch um die besten Nachwuchskräfte, und das bedeutet in den meisten Fällen: die besten Vertriebler. Die meisten Asset Manager beschränken sich in Deutschland auf das direkte Kundengeschäft – viele verzichten sogar auf lokalen Support.

Carried Interest: Wo die Musik spielt

Die wichtigste Aufgabe in einem umkämpften Arbeitsmarkt ist neben der Gewinnung neuer Fachkräfte die Bindung derjenigen, die bereits im Unternehmen arbeiten. Auf beiden Ebenen haben die traditionellen Asset Manager derzeit leider schlechte Karten und geraten zunehmend ins Hintertreffen.

Sie haben der Attraktivität des Kompensationsmodells von Anbietern illiquider Investmentstrategien aus dem Bereich Private Equity, Private Debt, Infrastructure und erneuerbare Energien wenig entgegenzusetzen. Die Top-Talente aber zieht es in diese Welt – das Zauberwort heißt „Carry“, oder Carried Interest. Die damit gemeinte Gewinnbeteiligung, die nicht nur dem Management, sondern Leistungsträgern und häufig auch Nachwuchstalenten angeboten wird, hat enorme Zugkraft.

Der Carry wird in der Regel nicht zu Lasten eines kompetitiven Festgehaltes und eines attraktiven Bonus angeboten – eher im Gegenteil, denn auch hier bieten illiquide Anbieter kompetitive Konditionen. Vielmehr ist der Carry ein unternehmerisch ausgestalteter, zusätzlicher Bestandteil der Vergütung und über die Strukturierung des Vehikels nicht zuletzt ein hochattraktives Bindungsinstrument.

Dass im Umkehrschluss mit der Vergütung auch ein entsprechendes Arbeitspensum einhergeht, versteht sich fast von selbst. Aber wer vollen Einsatz bringen möchte, den schreckt das nicht ab, und er wechselt gerne schon mit Anfang 30 und mit wenigen Jahren Berufserfahrung für ein attraktiveres Gehalt ins Umfeld der Private Markets, wenn sich die Chance dazu eröffnet.

Der margenschwächere Asset Manager mit liquidem oder bestenfalls Mischangebot hat dem wenig entgegenzusetzen, denn erhöhter Kostendruck bedeutet im Arbeitsalltag weniger Support bei zunehmender Bürokratisierung. Da fällt der Abschied vom alten Arbeitgeber nicht schwer.

Der Wechsel ist in der Regel eine Einbahnstraße – in die umgekehrte Richtung zurück zum Asset Manager gehen nur wenige. Zwar ließ die Zinswende Hoffnung aufkommen, dass ein geringerer Appetit auf Investorenseite für diese Assetklassen die Entwicklung bremsen würde, doch bisher hat dieser Wunsch sich nicht erfüllt.

Asset Manager erweitern zwar stetig ihr Produktangebot, das sich bei vielen inzwischen von liquiden bis hin zu illiquiden Strategien erstreckt, aber dem personellen Exodus sehen sie dennoch einigermaßen hilflos zu. Aus vielerlei strukturellen Gründen sind ihnen in der Praxis die Hände gebunden, das Instrument des Carry oder vergleichbare Modelle einzuführen.

So verweisen sie auf ihre längere Tradition, die Kultur und den besonders engen Kundenkontakt als Gegenmodell, aber es zeigt sich, dass dies die High-Performer im Vertrieb kaum beeindruckt. Das einzige wirklich schlagende Argument, das die traditionellen Anbieter tatsächlich ins Feld führend könnten, ist eine bessere Work-Life-Balance, die aber für viele Leistungsträger nicht erste Priorität genießt.

Der Wettbewerb bleibt also hart im Asset Management, auch und gerade um die besten Köpfe. Aber die gute Nachricht in einer Gesamtbetrachtung ist, dass Asset Management nie spannender war als heute: Die Komplexität und die Diversität hinsichtlich des Angebots sind gestiegen, Strukturen und Prozesse werden effizienter und professioneller, und die Zukunft hält weitere Innovationen bereit.

All diese Entwicklungen steigern die Attraktivität eines ohnehin spannenden Geschäftsfeldes. Dass neue Akteure für Bewegung im Markt sorgen und die etablierten Player herausfordern, ist per se ein Gewinn. Für all diejenigen, die sich auf die neue Landschaft einstellen können, bietet die Branche somit weiterhin interessante Entwicklungsmöglichkeiten.