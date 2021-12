Asset-Management-Studie der Boston Consulting Group Das waren die beliebtesten Fondskategorien 2015 in Europa

Das weltweit in Investmentfonds verwaltete Vermögen legte im vergangenen Jahr um nur 1 Prozent auf 71,4 Billionen Dollar zu. Das ergab die Asset-Management-Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG). Damit verzeichnete die Fondsbranche laut BCG das schwächste Wachstum seit der Finanzkrise. Im Vorjahr gab es noch ein Plus von 8 Prozent.



Fondsvermögen: Rückgang in Nordamerika, leichte Zunahme in Europa

In Nordamerika schrumpfte das in Fonds verwaltete Vermögen sogar um 1 Prozent von 36,4 auf 36,1 Billionen US-Dollar. In Europa hingegen stieg das Fondsvermögen von 18,9 auf 19,6 Billionen Dollar: Das entspricht einem Plus von 3 Prozent.