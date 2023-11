Laura Neumann, Retail-Regional-Beraterin in Deutschland bei MFS Investment Management

„Jetzt den Wert aktiven Managements unter Beweis stellen“

Welche wichtigen Markttrends beobachten Sie?

Laura Neumann: Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten und der weit verbreiteten geopolitischen Unruhen dürfte 2024 nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ein schwieriges Jahr für Anleger werden. Die Volatilität ist hoch und die Schuldenlast auch. Die Indizes werden dank der sogenannten Magnificent Seven Stocks, die durch die KI-Welle angeheizt werden, über Wasser gehalten. Gleichzeitig ist ein von Volatilität und Streuung geprägtes Anlageumfeld der Zeitpunkt, an dem langfristig orientierte Manager wie wir den Wert des aktiven Managements wirklich unter Beweis stellen können.

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir uns weiterhin auf einen engen und partnerschaftlichen Kontakt mit unseren Kunden, um ihnen dabei zu helfen, langfristige Chancen zu entdecken. Unsere langfristige Performance ist weiterhin stark, da eben auch unser Entscheidungsprozess von dieser langfristigen Wertschöpfung geprägt ist. Märkte wie diese sind der Grund, warum die Menschen uns ihr Geld anvertrauen – jetzt haben wir mehr denn je die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten so zu positionieren, dass wir unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Welche Anlagestrategien werden 2024 besonders gefragt sein?



Neumann: Da die Zinssätze ihren Höchststand erreichen und die Renditen attraktiv sind, sind wir davon überzeugt, dass unsere festverzinslichen Strategien wie MFS Meridian Global Opportunistic Bond und MFS Meridian Euro Credit weiterhin für professionelle Anleger, insbesondere für Dachfonds, Family Offices und Vermögensverwalter, von Interesse sein werden. Daneben werden wir uns auch weiterhin auf unsere Mischfonds MFS Meridian Prudent Capital und MFS Meridian Global Total Return konzentrieren.

Außerdem wird die Nachfrage nach unserem der MFS Meridian Contrarian Value sicherlich hoch bleiben. Hierbei handelt es sich um eine Aktienstrategie, die durch Marktvolatilität und Unsicherheit begünstigt wird, und sich mi Ihren Investments grundsätzlich konträr zum Markt positioniert, um von Übertreibungen zu profitieren.

Wie sehen Ihre vorrangigen Vertriebsvorhaben aus?



Neumann: Wir sind der Ansicht, dass unser Großkundengeschäft in Deutschland noch weiter gestärkt werden kann, da zahlreiche Banken und andere Vertriebe offener für Produkte ausländischer Manager werden. Unser Ziel ist es, die Berater dabei zu unterstützen, ihre Endkunden noch besser zu betreuen, weshalb wir uns auf den Ausbau einer engeren Partnerschaft mit ihnen konzentrieren.