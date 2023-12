„Private Assets für private Anleger“

Werner Kolitsch, Dach-Vertriebschef bei M&G Investments

DAS INVESTMENT: Welche wichtigen Markttrends beobachten Sie?



Werner Kolitsch: Wir erwarten zum einen eine steigende Nachfrage nach Private Assets von Privatanlegern aufgrund der neuen EU-Verordnung zum Eltif, die Anfang 2024 in Kraft tritt. Mit der M&G Corporate Credit Opportunities Strategie, unserem ersten Eltif, wollen wir einem breiten Kundenkreis den Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglichen.

Welche Anlagestrategien werden 2024 besonders gefragt sein?

Kolitsch: Zum anderen bleibt der Bedarf an flexiblen Anleiheprodukten, die auf Durationsveränderungen reagieren können, hoch – das ist wichtig angesichts der erwarteten Zinswende. Anleger werden ihr Geld außerdem wohl weiterhin in Cash parken. Fixed-Maturity-Fonds, also anleiheähnliche Produkte mit kurzen Laufzeiten, könnten daher im Trend bleiben. Bei Aktien sollte die Value-Renaissance in Europa noch anhalten, und in den USA werden wohl wachstumsorientierte Titel vorn bleiben.

Wie sehen Ihre vorrangigen Vertriebsvorhaben aus?

Kolitsch: Im Wholesale-Vertrieb wollen wir uns auch zukünftig auf Dachfonds, Family Offices und Sparkassen fokussieren.

Welche Meilensteine streben Sie bei der Digitalisierung als nächstes an?

Kolitsch: Wir arbeiten fortlaufend an neuen Wegen, um den Kundenservice zu verbessern und interne Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten, wobei Digitalisierung und KI eine wichtige Rolle spielen.

Wie wollen Sie Nachhaltigkeit fördern?

Kolitsch: M&G hat sich verpflichtet, die Fondspalette nachhaltig weiterzuentwickeln. Circa 60 Prozent unserer Sicav-Fonds sind bereits Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds gemäß der SFDR (Stand: Ende 2022). Dabei sehen wir nach wie vor eine besonders starke Nachfrage nach nachhaltigen thematischen Strategien, etwa Global Listed Infrastructure und Positive Impact Equities. In einem größeren Kontext gestalten wir durch unsere Investitionen in nachhaltige Immobilien, Windparks oder Solarnetze in Afrika und Asien die notwendige Transformation mit.