Asset-Manager-Ausblick 2024 Teil 2: Das Bond-Comeback
Welche Trends den Fondsvertrieb im Jahr 2024 bestimmen dürften, scheint für viele der von DAS INVESTMENT befragten Experten klar: auskömmliche Investments ohne übertriebenes Risiko, nachhaltige Konzepte und digitale Prozesse. Alle drei Trends sind schon gut gereift, haben aber vor dem Hintergrund einer zähen Rezession hierzulande, überbordenden Regelwerken und ausufernden geopolitischen Konflikten wenig an Aktualität verloren.
Anleger nehmen wieder Festverzinsliches ins Visier
Im Wirtschaftsabschwung suchen Anleger insbesondere nach sicheren Strategien. Und Anleihen rücken dank üppiger Renditen ebenso wie Mischfonds wieder vermehrt in ihr Blickfeld. An einer fortschreitenden Digitalisierung führt kein Weg vorbei, wollen Anbieter und Vertrieb auch weiterhin junge Menschen und somit neue Kunden erreichen.
Dabei die wohlhabende ältere Zielgruppe nicht zurückzulassen, erfordert einen anspruchsvollen Spagat, der wohl kaum ohne flankierende menschliche Berater gelingen kann. Dass nachhaltige Investments dagegen längst eine zentrale Rolle im Fondsvertrieb spielen, gilt unter den Experten als Konsens.
Aufgrund der Menge werden wir die Antworten der Asset Manager nicht in einem einzigen Beitrag unterbringen, sondern die Statements der Experten als mehrteilige Serie aufbereiten. Die weiteren Beiträge dieser Serie finden Sie hier:
„Private Assets für private Anleger“
Werner Kolitsch, Dach-Vertriebschef bei M&G Investments
DAS INVESTMENT: Welche wichtigen Markttrends beobachten Sie?
Werner Kolitsch: Wir erwarten zum einen eine steigende Nachfrage nach Private Assets von Privatanlegern aufgrund der neuen EU-Verordnung zum Eltif, die Anfang 2024 in Kraft tritt. Mit der M&G Corporate Credit Opportunities Strategie, unserem ersten Eltif, wollen wir einem breiten Kundenkreis den Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglichen.
Welche Anlagestrategien werden 2024 besonders gefragt sein?
Kolitsch: Zum anderen bleibt der Bedarf an flexiblen Anleiheprodukten, die auf Durationsveränderungen reagieren können, hoch – das ist wichtig angesichts der erwarteten Zinswende. Anleger werden ihr Geld außerdem wohl weiterhin in Cash parken. Fixed-Maturity-Fonds, also anleiheähnliche Produkte mit kurzen Laufzeiten, könnten daher im Trend bleiben. Bei Aktien sollte die Value-Renaissance in Europa noch anhalten, und in den USA werden wohl wachstumsorientierte Titel vorn bleiben.
Wie sehen Ihre vorrangigen Vertriebsvorhaben aus?
Kolitsch: Im Wholesale-Vertrieb wollen wir uns auch zukünftig auf Dachfonds, Family Offices und Sparkassen fokussieren.
Welche Meilensteine streben Sie bei der Digitalisierung als nächstes an?
Kolitsch: Wir arbeiten fortlaufend an neuen Wegen, um den Kundenservice zu verbessern und interne Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten, wobei Digitalisierung und KI eine wichtige Rolle spielen.
Wie wollen Sie Nachhaltigkeit fördern?
Kolitsch: M&G hat sich verpflichtet, die Fondspalette nachhaltig weiterzuentwickeln. Circa 60 Prozent unserer Sicav-Fonds sind bereits Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds gemäß der SFDR (Stand: Ende 2022). Dabei sehen wir nach wie vor eine besonders starke Nachfrage nach nachhaltigen thematischen Strategien, etwa Global Listed Infrastructure und Positive Impact Equities. In einem größeren Kontext gestalten wir durch unsere Investitionen in nachhaltige Immobilien, Windparks oder Solarnetze in Afrika und Asien die notwendige Transformation mit.