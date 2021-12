Redaktion 17.01.2018 Lesedauer: 1 Minute

DNB Asset Management Verbraucherschützer-Klage gegen Indexschmuser abgewiesen

Die Kennzahl „Active Share“, den Grad der Aktivität eines Fonds misst, dient nicht als Kronzeuge vor Gericht. So kommentiert die Rating-Agentur Morningstar die aktuelle Entscheidung eines Gerichts in Oslo, die Sammelklage einer Verbraucherschutzorganisation gegen einen Asset Manager in Norwegen abzuweisen.