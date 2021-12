Asset Standard Diese defensiven VV-Fonds schlagen den Dax

Doch auch gänzlich risikoaverse Anleger kamen mit defensiven VV-Fonds auf ihre Kosten: Mit Volatilitäten um die Vier-Prozent-Marke überzeugten der IP Opti-Flex und der Kepler Ethik Mix T und überflügelten mit rund 1,4 Prozent Rendite den DAX dennoch um einen Prozentpunkt. Die Gruppe der zehn erfolgreichsten defensiven VV-Fonds bewegte sich im Analysezeitraum zwischen August und Oktober gemessen an der Rendite zwischen 1,3 und 2,1 Prozent und gemessen an der Volatilität zwischen 3,9 und 14 Prozent.Selbst bei den zehn nach Rendite schwächsten defensiven VV-Fonds fallen die geringen Schwankungsbreiten auf. Die Volatilität lag zwischen 2,4 und 7,2 Prozent, die Renditen der schwächsten defensiven VV-Produkte schwankten zwischen -4 und -2,2 Prozent. Negativ fällt vor allem der Universal Conservative Fund (Rüegg Asset Management) auf, der bei beiden Kennzahlen den letzten Platz belegt.Für die große Leistungsdichte im Bereich der defensiven VV-Fonds spricht, dass sich die Verluste selbst bei den schwächsten Produkten in Grenzen halten: Neun der zehn schwächsten defensiven VV-Fonds büßten weniger als 3 Prozent ein. Dies spricht für die große Leistungsdichte im Bereich der defensiven VV-Fonds. Insgesamt hat das Analyseportal Asset Standard 369 Fonds untersucht.