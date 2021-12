Asset Standard Transparenz für vermögensverwaltende Produkte in Deutschland

Das Portal beinhaltet umfassende Recherche-, Analyse und Informationsmöglichkeiten zu vermögensverwaltenden Produkten. Damit entsteht eine zentrale Austauschplattform, auf der sich Anbieter und Nachfrager treffen und Initiatoren sich und ihre Produkte präsentieren können.Asset Standard ist dabei mehr als ein Portal. Die Asset Standard versteht sich als Full-Service-Partner rund um den Markt der VV-Produkte und bietet neben dem Portal auch umfassende Services von Software bis hin zu Daten, Factsheets und Beratung an. Damit ist Asset Standard bei vermögensverwaltenden Produkten nicht nur das führende Portal, sondern die zentrale Anlaufstelle für Investoren, Emittenten und all diejenigen, die sich mit dem Thema professionell beschäftigen.Für die Umsetzung haben sich drei starke Initiatoren zusammengetan: Finance Base AG, MMD Multi Manager und vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste. „Asset Standard ist die Verbindung führender Spezialisten im Markt zu der ersten Adresse in Deutschland für VV-Produkte“, so Tatjana Scharl, von der Finance Base AG. „Zukunftsträchtige Themen wie Content Distributing oder Brand Marketing bewegen heute den Vertrieb mehr denn je“, gibt Klaus-Dieter Erdmann von der MMD Multi Manager zu bedenken. „Der Schulterschluss mit der Finanzbranche und den namhaften Anbietern von vermögensverwaltenden Produkten ist für unser Engagement unentbehrlich“, sagt Torsten Reischmann, Executive Director Sales & Product Management, vwd group. „Es ist das gemeinsame Interesse und Ziel aller Beteiligten, über Transparenz und Vergleichbarkeit die Wahrnehmung der Qualität in dem wachsenden Markt zu steigern und ein langfristig stabiles Wachstum zu erreichen. Für die einheitliche Verwaltung und Bewertung der vermögensverwaltenden Produkte auf Basis der Full Holdings kommt dabei unsere bewährte flexible Portfoliomanagement-Lösung vwd portfolio manager als technische Plattform zum Einsatz“, so Reischmann weiter.Dazu ist es notwendig, auch bei den vielen neu auf den Markt drängenden „vermögensverwaltenden“ Produkten intensiv auf Qualität zu achten. „Die Qualität der Produkte lässt sich derzeit zum Teil nur sehr schlecht einschätzen, weil alleine in der Kategorisierung der in den Produkten enthaltenen Anlageklassen enorm große Unterschiede bestehen“, so Erdmann. So werde etwa die Klasse „Gold“ zum Teil unter „Rohstoffe“, zum Teil unter „Sachwerte“ und bei manchen einfach nur als „Sonstige“ ausgewiesen. „Das macht die Vergleichbarkeit natürlich schwer – und wir arbeiten daran, alles dies in echte Standards zu gießen und so für durchgängige Transparenz zu sorgen“, sagt Scharl.