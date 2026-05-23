Wein, Stablecoins und Megatrends: Die Asset Awards 2026 küren, was das Universum investierbarer Anlagen gerade neu definiert.

Neue Trends Asset Awards 2026: Wein, Zahlen und Megatrends – das sind die Gewinner des Jahres

Wein, Stablecoin und Megatrends: Das sind die Sieger der Asset Awards 2026

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Im Zürcher Kaufleuten-Club fand am Donnerstag zum zweiten Mal die Verleihung der Asset Awards statt, organisiert von Asset Rush gemeinsam mit dem Schweizer Finanzportal finews.ch.

Die Asset Awards prämieren konkrete Innovationen im wachsenden Universum investierbarer Assets. Die Kandidaten in den drei Kategorien Alternatives, Digital Assets und Traditional Assets wurden anhand der meistgelesenen Beiträge auf finews.ch der vergangenen zwölf Monate identifiziert. Über die Gewinner entschieden dann die Leser des Portals per Online-Abstimmung.

Alternatives: Wein als strukturierte Anlage

Den Award in der Kategorie Alternatives erhielt Nikolas von Haugwitz, Chef von Mövenpick Wein – für die Übernahme von Liquid Grape. Den Preis nahmen Annie Dörfelt und Henrik Maaß von Liquid Grape entgegen.

Wie das Business von Liquid Grape funkltioniert und wie der Status Quo von Wein als Anlageklasse ist, können Sie hier direkt im Finanzpodcast „For Professional Investors Only“ hören:

Wein gehört zu den wertvollsten Sammelgütern der Welt, ist als Anlage aber seit je schwer zugänglich: zu intransparent, zu fragmentiert, zu wenig standardisiert. Mit der Übernahme holt Mövenpick Wein nun Investment-Know-how ins Haus. Fine Wine soll als strukturierte Anlageklasse neben Kunst oder Uhren positioniert werden – mit geringer Korrelation zu Aktien und Obligationen.

Digital Assets: Twint öffnet sich dem digitalen Geld

In der Kategorie Digital Assets wurde Thomas Graf von Twint ausgezeichnet – für die strategische Öffnung der meistgenutzten Schweizer Bezahl-App. Mit der geplanten Integration von Stablecoins, tokenisierten Einlagen und der E-ID wird die App zur Brücke zwischen dem Schweizer Zahlungsalltag und dem entstehenden digitalen Asset-Ökosystem.

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Traditional Assets: Pictet AM und die Megatrend-Plattform

Der Award in der Kategorie Traditional Assets ging an Hans-Peter Portner, Leiter Thematic Equities bei Pictet Asset Management – für den Aufbau der weltweit führenden Plattform im thematischen Investieren.

Das Konzept: Statt in Branchen oder Länder zu investieren, setzt Pictet AM auf Megatrends – Wasserknappheit, Digitalisierung, Demografie, Energiewende. Das Haus hat diesen Ansatz über Jahrzehnte verfolgt und auf 15 Strategien mit rund 68 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen ausgebaut.