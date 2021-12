Markus Deselaers 29.05.2012 Lesedauer: 1 Minute

„Assetklasse als Mittel zum Zweck“

Thomas Metzger, Leiter des Portfoliomanagements beim Bankhaus Bauer in Stuttgart, erläutert gegenüber DAS INVESTMENT.com, warum er es für sinnvoller hält, in Strategien anstatt in Anlageklassen zu denken.