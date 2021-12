Assistance: Kunden verlangen nach Zusatzleistungen

Banken sprechen die Kunden nur eine geringe Bedeutung beim Thema Assistance-Leistungen zu. Dier Versicherer dagegen können über ihre Versicherungsvermittler als Ansprechpartner für Assistance-Leistungen punkten. Für Josef Woerner, Vorstandssprecher der Europ Assistance Versicherungs-AG, „zwingt gerade der Verdrängungswettbewerb die Versicherer zur Optimierung der vertrieblichen Tätigkeit.“ Versicherungen sollten das Assistance-Angebot kontinuierlich ausbauen, empfiehlt er.90 Prozent der befragten Versicherungsunternehmen erkennen in Assistance-Leistungen ein geeignetes Mittel zur Kundenbindung, während 67 Prozent hier Potenzial zum Kostenabbau sehen. 94 Prozent der Entscheider bewerten Assistance als Mittel zur Imageverbesserung und 85 Prozent als eine sinnvolle Produkterweiterung.Die Assistance-Leistungen der Versicherer konzentrieren sich auf die Bereiche Unfall/Reha/Schadenmanagement (80 Prozent, plus 6 Prozentpunkte im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre), Gesundheit (80 Prozent, plus 14 Prozentpunkte), Senioren (57 Prozent, plus 10 Prozentpunkte), Haus/Wohnung (54 Prozent, minus 2 Prozentpunkte), Reise (52 Prozent, minus 2 Prozentpunkte) und Familie (35 Prozent, entspricht dem Niveau der Vorjahre).