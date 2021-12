Assistance-Leistungen Axa Versicherung stellt neue Personalchefin ein

Cornelia Demmel ist seit dem 1. Februar 2014 Personalchefin der Axa Assistance Deutschland. Neben dem Personalbereich verantwortet sie unter anderem das Vertragsmanagement sowie die Interne Kommunikation. In ihrer Funktion berichtet Demmel direkt an Geschäftsführer Paolo Hubaux und wird Mitglied der Geschäftsleitung der Axa.Ihr Vorgänger Michael Möller arbeitet seine Nachfolgerin noch ein und verlässt das Unternehmen dann zum 28. Februar 2014.Erfahrung im Personalbereich sammelte Demmel zuvor bei der Colonia Versicherung, der General Reinsurance und bei Talanx.Axa Assistance Deutschland beschäftigt an den Unternehmensstandorten in München und Frankfurt Oder mehr als 350 Mitarbeiter.