Astrid Stange Ehemalige Axa-Vorständin wechselt zu Berliner Insurtech

Das Insurtech Element holt eine erfahrene Digitalexpertin an Bord: Astrid Stange ergänzt zukünftig die Führungsebene des 2016 gegründeten Unternehmens mit mehr als 120 Mitarbeitern. Element liefert Versicherern als White-Label-Anbieter digitale Policen, die diese unter eigenem Namen vermarkten.

Astrid Stange und Christian Macht (r.): Gemeinsam wollen die beiden Co-Chefs die nächste Wachstumsphase des Berliner Insurtech-Unternehmens Element vorantreiben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Der digitale Schaden- und Unfallversicherer Element Insurance aus Berlin erweitert sein Management: Astrid Stange soll das Insurtech-Unternehmen ab August als Co-Chefin gemeinsam mit Christian Macht leiten. Die Personalie steht noch unter dem Vorbehalt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zustimmt.

Stange arbeitete bereits als Seniorpartnerin bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group, wo sie unter anderem von 2008 bis 2013 das deutsche Versicherungsgeschäft leitete. Von dort wechselte sie zur Deutschland-Tochter der Axa, wo sie Vorstandsmitglied für Strategie, Personal, Organisation und Kundenmanagement wurde.

Anschließend ging sie zur Axa Group. Dort führte sie das operative Geschäft und war von 2017 bis 2021 Mitglied des obersten Firmengremiums. Außerdem war sie Chefin bei der mehr als 8.000 Mitarbeiter zählenden Axa Group Operations. Das ist der globale Technologiediestleister des in 64 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiven Versicherers.

Cloud-basierte Technologie

Bereits bei dem klassischen Versicherer Axa arbeitete Stange an technologiegestützten Geschäftsstrategien und Geschäftsmodellen. Auch in ihrer neuen Position soll sie die cloud-basierte Technologie weiterentwickeln und das Element-Team ausbauen, das spezifische Produkte für Geschäftspartner aus ganz Europa entwickelt.

In diesem Monat starteten die Berliner beispielsweise einen neuartigen Versicherungsschutz für private Immobilienkäufer von Ein- und Zwei- Familienhäusern oder Wohnungen. Hierbei legen die Kunden individuell mit den Vertriebspartnern fest, wie hoch die Summe im Schadensfall, wie lange die Laufzeit und wie hoch der Eigenanteil sein sollen.

Versicherung für Immobilienkäufer

Einer der ersten Partner dieses Produkt ist seit dem 7. Juli Funk. Deutschlands größter inhabergeführter Versicherungsmakler und Risikoberater gehört zu den wichtigsten Maklerhäusern in Europa. Als langjähriger Partner des Immobilienverbandes IVD bietet Funk seine Produkte unter anderem 6.000 Immobilienmaklern an.

Insgesamt mehr als 50 Partner vertreiben inzwischen Element-Produkte wie Cloud-Ausfallversicherung und eine All-Risk-Deckung. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um mehr als 50 Prozent auf 10,4 Millionen Euro. Und die Zahl der Kunden überschritt die 200.000-Marke. Nun will Element seine Marktposition mit frischem Kapital ausbauen.

Um sein weiteres Wachstum am deutschen Markt zu finanzieren, hat Element jetzt zum Beispiel weitere 21,4 Millionen Euro im Rahmen einer Series-B-Finanzierung eingeworben. Das Gesamtinvestment beträgt nun insgesamt 88 Millionen Euro. Die Investitionsrunde wird angeführt von dem Versorgungswerk Zahnärztekammer Berlin.