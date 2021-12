Asuro Die nächste App, die Makler-Kunden helfen möchte

Simplr war erst der Anfang: Die App, die dem Kunden ermöglicht, per Knopfdruck seine Verträge selbst zu verwalten, zu wechseln und bei Bedarf seinen Makler hinzuzuziehen, ist sehr beliebt in der Beraterschaft. Ab November bietet der Maklerpool Blaudirekt seinen angebundenen Vermittlern diese Anwendung an.

Am Dienstag gab der Maklerpool Jung, DMS, Cie. mit allesmeins den Start einer weiteren Kunden-App für technikgestützte Beratung bekannt. Nun kommt mit Asuro eine weitere App auf den Markt.

Wie auch die beiden Vorgänger-Anwendungen versteht sich asuro laut dem Anbieter, dem Versicherungsunternehmen Hoesch & Partner als „digitale Komplettlösung in Sachen Versicherungen“. Dabei hält die App für Berater und deren Kunden fünf Funktionen bereit.

Digitaler Versicherungsordner: asuro ermöglicht die übersichtliche Organisation von Versicherungsverträgen. Im Versicherungsordner können neben den Policen des Nutzers ebenfalls die des Partners angelegt und verwaltet werden.

Ausführlicher Bedarfscheck: Nutzer können mit nur einem Klick ihren aktuellen Versicherungsschutz prüfen. Im Bedarfscheck werden sowohl Versicherungslücken als auch Optimierungsmöglichkeiten erkannt. Der Nutzer erhält bei Bedarf eine Warnmeldung und Handlungsempfehlungen. Auch der direkte Kontakt zu erfahrenen Kundenbetreuern via Telefon oder Chat ist drin.

Schadenmeldung 2.0: Dank einer integrierten Funktion im asuro Versicherungsmanager können Nutzer jederzeit einen Schaden über die App melden. Hierbei stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Der Schaden kann als Textnachricht oder Sprachnachricht übermittelt werden. Das Anhängen von Fotos vereinfacht und beschleunigt die Abwicklung. Dank des eingebauten Postfachs ist der Nutzer jederzeit über den aktuellen Stand seiner Meldung informiert.

Notfall-Guide: Ein Notfall-Guide mit Service-Kontakten dient dem Nutzer als Unterstützung in Notsituationen. Der Guide umfasst Telefonnummern zu Notfall-Hotlines, Banken oder Botschaften. Tipps zum Verhalten bei Unfällen oder in anderen Notfällen sollen dem Nutzer helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Chatfunktion: Dank der Chat-Funktion hat der Nutzer einen direkten Kontakt zum erfahrenen Expertenteam und kann sich mit Fragen rund um Schadenmeldungen oder Versicherungen jederzeit an asuro wenden. asuro profitiert im Rahmen der Kooperation mit der Hoesch & Partner Group von mehr als 30 Jahren Erfahrung und rund 70 angestellten Beratern.