Run-Off Spezialist Athora mit neuer Führung

Die Athora Deutschland Holding meldet Änderungen in ihrem Vorstand. Der bisherige Vorstandschef Claudius Vievers verlässt das Unternehmen. Wer sein Nachfolger wird und wer künftig die Finanzen des Run-Off-Spezialisten verantwortet.

Immo Querner: Der Ex-Finanzvorstand von Talanx ist neuer Vorstandschef und Vorstandssprecher von Athora Deutschland.

Im vergangenen Jahr übernahm Athora Deutschland ein geschlossenes Lebensversicherungsportfolios von Axa Deutschland. Sobald die Aufsichtsbehörde zustimmt, tritt die Übernahme in Kraft. Nun besetzt die Gesellschaft zwei Spitzenpositionen neu.

Immo Querner (60) ist neuer Vorstandschef und Vorstandssprecher von Athora Deutschland. Er folgt auf Claudius Vievers, der nach Unternehmensangaben „neue Herausforderungen außerhalb von Athora wahrnehmen, aber weiterhin als Berater für Athora Deutschland zur Verfügung stehen wird“.

Querner kommt von der Talanx Gruppe, wo er seit 2006 als Finanzvorstand für Talanx und HDI aktiv war. Davor hatte er die Position als Finanzvorstand des Gerling-Konzerns inne. Zudem ist Querner seit Mai Verwaltungsratsvorsitzender von Assenagon Asset Management.

Isabella Pfaller wird Finanzchefin

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Des Weiteren tritt Isabella Pfaller dem Athora-Vorstand als Finanzchefin bei. Pfaller verantwortete seit Januar 2018 Finanzen und Rechnungswesen im Vorstand der Versicherungskammer Bayern. Im Mai 2022 verließ sie das Unternehmen. Davor war sie mehr als 20 Jahre lang in leitenden Positionen beim Rückversicherer Munich Re und der Wirtschaftsberatung KPMG Deutschland aktiv.

Zusammen mit dem stellvertretenden Vorstandschef Ralf Schmitt wird Pfaller den neuen Vorstandsvorsitzenden Immo Querner vertreten. Außerdem wird sie zur stellvertretenden Vorstandschefin ernannt. Darüber hinaus wird Pfaller Vorstandsvorsitzende der Athora Lebensversicherung und der Athora Pensionskasse, letzteres vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.