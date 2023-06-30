Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
News

Kenfo verliert mehr als 3 Milliarden Euro

Jahresbilanz 2022 Atomfonds Kenfo fährt Milliardenverlust ein

Das Jahr 2022 lief für den Kenfo nicht gut. Der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung musste einen Wertverlust des Portfolios von rund 3,1 Milliarden Euro hinnehmen. Das Kenfo-Management verweist auf die schwierigen Rahmenbedingungen - sieht jedoch das Langfrist-Ziel des Fonds nicht bedroht.

Mittlerweile stillgelegtes Atomkraft Isar II
Stillgelegtes Atomkraft Isar II: Die Betreiber deutscher Kernkraftwerkbetreiber wurden gesetzlich verpflichtet, Mittel in eine Stiftung einzuzahlen, aus der die Entsorgung radioaktiver Abfälle finanziert werden soll. | Bildquelle: imago images/Stefan M Prager
Von  | Leitender Redakteur
Aktualisiert am:

Der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo) musste im vergangenen Jahr einen Wertverlust von rund 3,1 Milliarden Euro hinnehmen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Minus von 12,2 Prozent. Das berichtet das ARD-Magazin „Report Mainz“ und beruft sich dabei auf die bislang noch unveröffentlichte Jahresbilanz, die dem Magazin bereits vorliegen soll. Das Management des Kenfo hat sich mittlerweile in einer Stellungnahme zu dem Bericht geäußert.

2021 konnte der Fonds seine Rendite auf Finanzanlagen noch um 2,1 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent steigern. Der Stiftungsgewinn verdoppelte sich mit 248 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Nun schrumpft das Gesamtvermögen des Fonds demnach zum Stichtag 31. Dezember 2022 von 24,8 Milliarden Euro auf 21,7 Milliarden Euro.

 

Damit hätte der Fonds – bis zu dem aktuellen Verlust – seit Mitte 2017 – 3,7 Milliarden Euro Gewinn erzielt. Am 3. Juli 2017 sind die Betreiber der 25 deutschen Kernkraftwerke ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen und haben insgesamt 24,1 Milliarden Euro auf die Konten der Stiftung eingezahlt. Seit Bestehen hat der Staatsfonds gut drei Milliarden Euro an das Bundesumweltministerium ausgezahlt, das unter anderem für die nukleare Entsorgungssicherheit zuständig ist.

Im vergangenen Jahr hat der Kenfo 648 Millionen Euro an das Ministerium ausgezahlt. 2021 waren es noch mehr als eine Milliarde Euro gewesen. Laut Bilanz veräußerte der Kenfo 2022 zudem erstmals in seiner Geschichte Anteile aus seinem Fondsvermögen. Diese schmolzen demnach von rund 3,4 Milliarden Euro (Ende 2021) auf 51 Millionen Euro (Ende 2022). 

Laut Jahresbilanz 2022, so der Bericht von „Report Mainz“, hat der Fonds bei Staatsanleihen von Industrienationen 16,5 Prozent an Wert verloren, bei Aktien und sogenannten REITs (börsennotierten Immobilien-Investmentgesellschaften) 15,7 Prozent. Damit hat der Fonds bei seinen Aktien-Investments schlechter abgeschnitten als der Dax mit minus 12,3 Prozent und MSCI World mit 12,8 Prozent.

Das sagt das Management zum Minus 

Das Management des Kenfo gibt sich anlässlich des „Report-Mainz“-Berichts unbeirrt:  Dort verweist auf Nachfrage des private banking magazins auf eine „historisch einmalige Negativ-Konstellation“ an den weltweiten Aktien- und Anleihemärkten und betont gleichzeitig: Bei dem Rendite-Minus von 12,2 Prozent handele es sich um Marktschwankungen, nicht um realisierte Verluste.

Die Benchmark des Fonds (aggregiert  aus den Indizes MSCI All Country World Investable Market, MSCI Europe Investable Market und ICE BofA Global Broad Market EUR hedged) habe im selben Zeitraum schlechter abgeschnitten – so dass der Kenfo demgegenüber sogar eine Outperformance erwirtschaftet habe.

Anzeige
„Elterntaxi“ in Vietnam
Analysten von Franklin Templeton
Schwellenländer: Hier finden sich die nächsten Wachstumsquellen
Jetzt lesen

Zudem erinnert das Management an die Grundausrichtung des Fonds: „In einem außerordentlich angespannten Marktumfeld haben wir Sorge dafür getragen, dass die Qualität der Anlagen weiterhin gewahrt und die Liquidität erhalten bleibt. Die Strategie einer ausgewogenen Vermögensstruktur bleibt auch nach einem schwierigen Anlagejahr wie 2022 langfristig richtig“, betonte Anja Mikus, Vorsitzende des Fonds.

Anzeige
„Elterntaxi“ in Vietnam
Analysten von Franklin Templeton
Schwellenländer: Hier finden sich die nächsten Wachstumsquellen
Jetzt lesen

„Die Anlagestrategie des Kenfo ist langfristig ausgerichtet und die richtige Strategie, um die Investitionsziele zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung innerhalb der oben erwähnten Risikotoleranzen zu erreichen“, sagt Immo Querner, Vorsitzender des Kenfo-Anlageauschusses. Über die Entwicklung des vergangenen Jahres sei man daher nicht besorgt.

Experten-Insights zum Thema
Anzeige
Bewertung statt Buzzword
Warum Selektion bei Infrastruktur über den Anlageerfolg entscheidet
Martin Stenger, Vertriebsleiter für Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte bei Franklin Templeton und Stellvertreter des BVI-Ausschusses Altersvorsorge: „Entscheidend ist, dass ETFs in ein durchdachtes Life-Cycle-Konzept eingebettet sind, das Renditechancen und Risiken über den gesamten Vorsorgezeitraum hinweg austariert.“
Anzeige
Warum einmal gekaufte ETFs allein nicht reichen
„Ein ETF-Sparplan ist ein Produkt – Altersvorsorge ein System“
Anzeige
Candriams Schwellenländer-Experten
„Anstatt zu versuchen, die nächste starke Rally vorherzusagen, konzentrieren wir uns auf strukturelle Trends“
Oliver Riedel, Baader-Bank-CEO
Anzeige
Baader Investment Conference
„Wir wollen die bisher beste Konferenz ins Rennen schicken“
Natixis Investment Managers
Anzeige
Marketingkommunikation. Nur für professionelle Investoren. Es besteht Kapitalverlustrisiko.
Fünf Faktoren verändern die Welt der Finanzberater grundlegend

Die Manager des Kenfo legen das ihnen anvertraute Geld in einem breit gestreuten Portfolio an. In diesem sind in erster Linie Staats- und Unternehmensanleihen, Aktien sowie geldmarktnahe Anlagen vertreten. In mehr als 9000 Einzelwerten in über 90 Ländern weltweit ist der Fonds investiert.

Experten-Insights zum Thema
Anzeige
Bewertung statt Buzzword
Warum Selektion bei Infrastruktur über den Anlageerfolg entscheidet
Martin Stenger, Vertriebsleiter für Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte bei Franklin Templeton und Stellvertreter des BVI-Ausschusses Altersvorsorge: „Entscheidend ist, dass ETFs in ein durchdachtes Life-Cycle-Konzept eingebettet sind, das Renditechancen und Risiken über den gesamten Vorsorgezeitraum hinweg austariert.“
Anzeige
Warum einmal gekaufte ETFs allein nicht reichen
„Ein ETF-Sparplan ist ein Produkt – Altersvorsorge ein System“
Anzeige
Candriams Schwellenländer-Experten
„Anstatt zu versuchen, die nächste starke Rally vorherzusagen, konzentrieren wir uns auf strukturelle Trends“
Oliver Riedel, Baader-Bank-CEO
Anzeige
Baader Investment Conference
„Wir wollen die bisher beste Konferenz ins Rennen schicken“
Natixis Investment Managers
Anzeige
Marketingkommunikation. Nur für professionelle Investoren. Es besteht Kapitalverlustrisiko.
Fünf Faktoren verändern die Welt der Finanzberater grundlegend

Über den Kenfo

Der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung ist eine Verbrauchsstiftung und die größte öffentlich-rechtliche Stiftung in Deutschland. Die Stiftung untersteht der Kontrolle des Kuratoriums aus Bundestag und Bundesregierung sowie der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Der Kenfo wurde 2017 als Stiftung des öffentlichen Rechts gegründet. Das Stiftungsvermögen speist sich aus den 24,1 Milliarden Euro, die die Betreiber der Atomkraftwerke in Deutschland damals überwiesen hatten. Mit dem Geld will der deutsche Staat über mehrere Jahrzehnte hinweg die sichere Entsorgung der radioaktiven Abfälle finanzieren. Nach den Plänen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) soll die Stiftung in Zukunft auch für die Verwaltung und Geldanlage der sogenannten Aktienrente zuständig sein. Geleitet wird der Fonds von Beginn an von Anja Mikus.

 

Lennard Klindworth (geb. Jähne), Jahrgang 1982, absolvierte von 2008 bis 2010 ein Redaktionsvolontariat bei das neue, Life & Style und der Magdeburger Volkstimme. Von 2010 bis 2015 arbeitete er für die Zeitschriften die aktuelle und frau aktuell. Weitere Station war Die Immobilie, ehe er in verschiedenen Positionen für die Klambt Mediengruppe, zuletzt als Redakteur für besondere Aufgaben für die Magazine Grazia, Jolie, IN und OK, tätig war. Seit März 2021 ist er bei Edelstoff Media. Mehr über Lennard Klindworth
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Finanzmärkte
  3. Fonds
  4. Institutionelle Anleger
  5. Zielgruppen
  6. Deutschland
  7. News
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Christian Lindner und Robert Habeck spannen Kenfo für die Aktienrente ein
Plan des Finanz- und des Wirtschaftsministers
Christian Lindner und Robert Habeck spannen Kenfo für die Aktienrente ein
Die operativen Strukturen des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo), sollen für die Aktienrente genutzt werden. Das bestätigte das Bundesministerium der Finanzen. Am Freitag will Finanzminister Christian Lindner die Pläne im Rahmen einer Veranstaltung vorstellen, bei der auch Anja Mikus, Chefin des Kenfo, anwesend sein wird.
Foto: Diese Reform braucht das Rentensystem
Volkswirt Johannes Mayr
Diese Reform braucht das Rentensystem
Arbeitskräfte sind in Deutschland ein rares Gut. Zudem droht das Rentensystem zu kollabieren. Hier sagt Johannes Mayr von der Anlagegesellschaft Eyb & Wallwitz, was der Staat tun muss, um die Altersvorsorge der Bundesbürger zu sichern.
Meinung Foto: 6 Forderungen zum Umbau der Altersvorsorge
Fondsverband BVI
6 Forderungen zum Umbau der Altersvorsorge
Das deutsche System der privaten Altersvorsorge ist dringend reformbedürftig, findet auch die Bundesregierung. Doch an welchen Stellschrauben gilt es zu drehen? Der Fondsverband BVI mischt sich in die Diskussion - und stellt sechs Kernforderungen.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Foto: Bis zu welchem Alter sich ein Altersvorsorgedepot lohnt
DI+ Modellrechnung
Bis zu welchem Alter sich ein Altersvorsorgedepot lohnt
Das neue Altersvorsorgedepot lohnt sich hauptsächlich für junge Sparer? Versicherungsexperte Robert Bahnsen widerspricht. Warum er – im Gegenteil – ein Mindestalter ansetzt.
Foto: Riskante Immobiliendeals: Krankenkassen drohen Milliardenverluste
BAS wusste Bescheid
Riskante Immobiliendeals: Krankenkassen drohen Milliardenverluste
Kassen und Kassenärztliche Vereinigungen haben hohe Summen in riskante Immobiliendeals gesteckt – und die Aufsicht wusste es jahrelang. Nun drohen Milliardenverluste.
Interview Foto: Ich rede grundsätzlich nur mit Vorständen
DI+ Münchener Vermögensverwalter
„Ich rede grundsätzlich nur mit Vorständen“
Michael Kollenda kauft Aktien nur, wenn er den Vorstand persönlich kennt. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT erklärt er zudem, seit wann Rüstung für ihn kein Tabu mehr ist.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste