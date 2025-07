Der Maklerkonsolidierer Attikon Finanz hat einen eigenen Assekuradeur gegründet, der mit dem Namen Attikon Immosecur Assekuradeur GmbH im Handelsregister Düsseldorf eingetragen wurde. Die neue Gesellschaft will ihren Geschäftsbetrieb allerdings erst 2. Januar 2026 aufnehmen, wie Attikon mitteilte. Geführt werden soll das Unternehmen vom früheren Gothaer-Vorstand Mathias Bühring-Uhle von Bastian Bauer.

Was sich Attikon von einem Assekuradeur verspricht

Assekuradeure sind Unternehmen, die im Auftrag von Versicherungsgesellschaften handeln. Sie übernehmen verschiedene Aufgaben, die normalerweise eine Versicherungsgesellschaft selbst erledigt, wie die Entwicklung von Versicherungsprodukten, die Bearbeitung von Anträgen und die Schadenabwicklung. Sie verfügen aber über keine eigene Lizenz für das Versicherungsgeschäft, sodass der Partnerversicherer als Risikoträger fungiert.

Mit dem strategischen Schrtt folgt Attikon der Entwicklung größerer Konkurrenten wie der GGW Group oder MRH Trowe. Mit der Neugründung will Attikon nach eigener Aussage sein Leistungsspektrum erweitern. Die Rolle als Assekuradeur verschaffe der Gruppe größere Flexibilität bei der Produktgestaltung und ermögliche noch eine individuellere Betreuung der Kunden. Insgesamt haben die Düsseldorfer seit ihrer Gründung 2019 24 Maklerbetriebe aufgekauft.

Geplanter Start 2026

„Die Handelsregistereintragung ist nur ein erster Schritt“, sagt Bühring-Uhle. „Wir arbeiten zurzeit mit Hochdruck am Aufbau der IT-Plattform und an der neuen Etablierung des Geschäftsbetriebs, damit Immosecur am 2.1.2026 operativ starten kann.“ Bemerkenswert: In einer Unternehmensmitteilung heißt es auch, dass Attikon für den weiteren Aufbau noch qualifizierte Fach- und Führungskräfte sucht.

Bühring-Uhle war 17 Jahre Vorstand bei der Gothaer mit Schwerpunkten in den Bereichen IT, Operations, Vertrieb und digitaler Transformation. Er verfüge zudem über Führungserfahrung bei der Axa sowie im Joint Venture von Karstadt Quelle und Ergo im Bereich Embedded Insurance.

Bauer ist seit Januar 2024 Leiter Finanzen bei der Attikon. Zuvor arbeitete er bei Ecommerce One und PKF Fasselt. Beim Aufbau der neuen Gesellschaft soll er eine tragende Rolle bei „Konzeption und Implementierung effizienter Finanzprozesse, dem Aufbau eines fundierten Reportings sowie der wirtschaftlichen Ausgestaltung der operativen Strukturen“ spielen.

Das sagt der Experte

Stephan von Heymann, @ privat

„Die Aktivitäten von Attikon sind Teil eines rasanten Trends im Markt für Versicherungsmakler“, sagt Branchenkenner und Blogger Stephan von Heymann. Viele kleinere Maklerbetriebe stehen vor dem Generationswechsel, neue gesetzliche Anforderungen und der Druck zur Digitalisierung machen es für Einzelkämpfer immer schwerer. Gleichzeitig steigt das Interesse von Investoren, die im Versicherungsgeschäft stabile Erträge sehen und bereit sind, Kapital für Wachstum bereitzustellen.

Allein im vergangenen Jahr wurden in Deutschland über 100 Übernahmen von Maklerbetrieben gemeldet – Tendenz steigend. Attikon ist also bei weitem nicht allein unterwegs, aber mit ihrem klaren Fokus auf Spezialmakler und einem langfristigen Plan hebt sich das Unternehmen von vielen anderen Marktteilnehmern ab. Mit der geplanten Gründung des Assekuradeurs geht das Unternehmen den nächsten Schritt – weg vom reinen Maklernetzwerk hin zu einem Anbieter, der noch mehr Wertschöpfung in der eigenen Hand hat. Und es sieht ganz so aus, als hätte das Unternehmen seine Einkaufstour noch lange nicht beendet.