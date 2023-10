Abgesicherte Aktienmarkt-Risiken Mit der Volatilitätsprämie Rendite am Kapitalmarkt erzielen

Investoren werden am Kapitalmarkt für die Übernahme von Risiken bezahlt. Ein Investor kauft Aktien eines Unternehmens und stellt diesem so Eigenkapital zur Verfügung, damit es betriebswirtschaftlich und profitabel tätig werden kann. Der Investor erwartet dafür mit einer Rendite (=Risikoprämie) in Form von Kurssteigerungen oder Dividenden entlohnt zu werden. Das gleiche Prinzip gilt für den Kauf von Anleihen, Immobilen und anderen Investments.

Grundsätzlich sind Investoren risikoavers und erwarten für das Eingehen höherer Risiken eine attraktive Kompensation in Form höher erwarteter Renditen. Dieser Umstand bringt uns zu Volatilitätsprämien.

Was ist unter der Volatilitätsprämie zu verstehen?

Der Begriff ist etwas irreführend, da nicht direkt für oder durch Volatilität Rendite generiert wird, sondern durch ein zugrundeliegendes Versicherungsgeschäft. Dieses Versicherungsgeschäft dient dem Absichern von Kursverlusten und damit auch der Volatilität:

Die anschaulichste Erklärung und zugleich attraktivste Volatilitätsprämie finden wir in der Put-Option (=Verkaufsoption). Die Put-Option auf beispielsweise einen Aktienindex wird von risikoaversen Marktteilnehmern erworben, um Aktienmarktrisken abzusichern. Der Versicherungsnehmer ist dabei wenig preissensitiv, weil er risikoscheu agiert und der Erwerb einer Put-Option für ihn ein positiv asymmetrisches Auszahlungsprofil aufweist. Der Put-Verkäufer übernimmt das Aktienrisiko des Käufers und akzeptiert das für ihn negativ asymmetrische Auszahlungsprofil – dies lässt sich der Put-Verkäufer attraktiv bezahlen.

Was heißt das? Das Prinzip gleicht dem eines Versicherungsgeschäfts. Der Put-Käufer versichert sein Aktienportfolio, ähnlich wie ein Immobilienbesitzer sein Haus gegen Schäden versichert. Der Immobilienbesitzer ist preissensitiv, da er das für ihn finanziell bedrohliche Risiko eines Schadens an seinem Haus abgeben möchte, um seiner Risikoaversion nachzukommen. Den Risikoübertrag an den Versicherer muss der Immobilienbesitzer in Form einer Prämie zahlen. Es gilt also:

Höhe der Versicherungsprämie >> Wert der Immobilie * Schadenswahrscheinlichkeit pro Jahr

Wie attraktiv ist die Volatilitätsprämie?

Die Volatilitätsprämie ist eine der klar begründbaren und nachweisbaren Prämien am Kapitalmarkt. Nur, wie attraktiv ist die Volatilitätsprämie tatsächlich? Lässt sich diese verlässlich mit liquiden Instrumenten vereinnahmen?

Zur Analyse dient die Put-Option auf den breiten US-Aktienmarkt, den S&P 500. Betrachtet werden 10 Prozent aus dem Geld liegende – also mit einem Selbstbehalt von 10 Prozent versehene – Puts mit einer Laufzeit von zwei Monaten. Die Optionen auf den S&P 500 sind aufgrund der Größe des US-Aktienmarktes sowie dessen Anteil in globalen Aktienindizes ein sehr gefragtes Absicherungsinstrument.

Grafik 1: Liquidität der Volatilitätsprämie

* per 31.07.2023, Quelle: Empureon Capital Management

Der US-Aktienmarkt ist sehr groß und repräsentativ, deshalb sind die Derivate auf den S&P 500 sehr gut über die Börsen handelbar. Grafik 1 zeigt die täglich durchschnittlich gehandelten Puts an der Chicago Board Options Exchange. Daraus wird ersichtlich: Die Optionen gehören zu den liquidesten der Welt.

Grafik 2: Höhe der Volatilitätsprämie

Quelle: Empureon Capital Management

Im Optionsmarkt wird zwischen impliziter und realisierter Volatilität unterschieden: Erstere drückt die erwartete Schwankung des Aktienmarktes aus, letztere die tatsächliche Schwankung. Liegt beispielsweise dem Optionspreis einer Put-Option mit zweimonatiger Laufzeit auf den S&P 500 eine Implizite Volatilität von 30 zugrunde, drückt dies die erwartete Schwankung der Optionsmarktteilnehmer für den S&P 500 in zwei Monaten aus. Im Vergleich dieser mit der tatsächlich realisierten Volatilität im S&P, wird deutlich: Das erwartete Risiko überschätzt fast immer das reale Risiko. Optionsmarktteilnehmer preisen zu viel Risiko in die Optionen ein, diese sind also „zu teuer“. Daraus ergibt sich die Volatilitätsprämie – siehe Chart.

Bei der Berechnung eines theoretischen Preises für Put-Optionen auf den S&P auf Grundlage der realisierten Volatilität – und nicht der erwarteten, wie die Optionen eigentlich gepreist sind – wird deutlich, wie viel Risikoprämie in den Optionen enthalten ist.

Eine 10 Prozent aus dem Geld liegende Put-Option auf den S&P 500 mit einer Laufzeit von zwei Monaten hat über die letzten zehn Jahre durchschnittlich über 2,2-mal mehr gekostet, als durch die realisierte Volatilität gerechtfertigt. Dies ist die Risikoprämie, die für den beschriebenen Risikotransfer bezahlt werden musste und tendenziell beim Verkauf von Put-Optionen zu verdienen ist.

Grafik 3: Stabilität der Volatilitätsprämie

Quelle: Empureon Capital Management

Kann diese Risikoprämie auch regelmäßig einbehalten werden, oder treten immer wieder „Schäden“ am Kapitalmarkt ein, die der Versicherungs-(=Put-)Verkäufer begleichen muss? Seit 2005 ist der S&P 500 in nur 5 Prozent der Fälle mehr als 10 Prozent über zwei Monate gefallen – siehe Grafik 3. Demnach konnte zum Verfall der Option in 95 Prozent der Fälle die Prämie einbehalten werden.

Allerdings ist dieser Punkt kritisch. Die wenigen Male, bei denen Put-Verkäufer einen Schaden begleichen müssen, können signifikant sein. Dafür sind intelligente Absicherungskonzepte und ein professionelles und erfahrenes Management notwendig, um die Prämie für Investoren langfristig attraktiv zu gestalten.

