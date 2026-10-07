Nach BCA bringt nun auch Helvetia zusammen Oddo BHF AM und Xaver ein Altersvorsorgedepot auf den Markt. Kunden können über ein Startdepot aber schon vor 2027 investieren.

Nach BCA Auch Helvetia baut ihr Altersvorsorgedepot mit Oddo BHF AM und Xaver

Helvetia Deutschland bringt sich für das Altersvorsorgedepot (AVD) in Stellung. Der Versicherer aus Bad Homburg hat eine neue Altersvorsorgeplattform gestartet, entwickelt mit Oddo BHF Asset Management und dem Fintech Xaver. Das teilte der Versicherer am Mittwoch mit. Beide Partner stehen auch hinter dem AVD, das der Maklerpool BCA vergangene Woche vorgestellt hat. Laut Helvetia können Kunden über die Plattform schon jetzt Vermögen aufbauen, bevor die neue Förderung zum 1. Januar 2027 greift.

Startdepot als Brücke ins AVD

Kern des Vorstarts ist ein sogenanntes Startdepot. Darin können Kunden laut Helvetia schon vor dem gesetzlichen Start anlegen und ihre Anlage jederzeit anpassen. Ab dem 1. Januar 2027 sollen sie das Guthaben dann per Klick auf der Plattform in ein Altersvorsorgedepot überführen. Gefördert sind Einzahlungen ins Startdepot vor 2027 nicht.

Damit geht Helvetia einen Schritt weiter als BCA. Dort können Makler ihren Kunden bislang nur ein Pre-Onboarding anbieten, die Verträge selbst lassen sich erst ab Januar 2027 abschließen.

Brückenprodukte gehören zum Konzept der Oddo/Xaver-Plattform: Laut den Unternehmen sollten erste Partner damit noch 2026 starten, zum Jahreswechsel sollen Kunden dann mit wenigen Klicks ins regulierte AVD wechseln können.

Zwei Depotvarianten auf der Plattform

Ab 2027 bietet Helvetia auf der Plattform zwei Investmentlösungen an. Das AVD Standard investiert ETF-basiert. Diese Variante ist gesetzlich vorgeschrieben, jeder zertifizierte Anbieter muss ein Standarddepot im Programm haben. Das AVD Premium setzt auf gemanagte Portfolios aus aktiven Fonds und ETFs, mit laufender Überwachung und Rebalancing.

Laut Mitteilung kommt das Investment-Know-how von Helvetia und Oddo BHF AM, die Technik von Xaver. Welche Fonds und ETFs zum Einsatz kommen und was die Depots kosten, gibt Helvetia nicht bekannt. Für Vermittler sieht der Versicherer hybride und volldigitale Abschlussstrecken sowie KI-gestützte Vertriebsunterstützung vor. Der Abschluss ist mit einer Erlaubnis nach Paragraf 34d Gewerbeordnung möglich.

Versicherungslösung aus der Best-Invest-Familie

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Daneben bringt Helvetia zum AVD-Start das „Best Invest Altersvorsorgedepot“ heraus, eine fondsgebundene Rentenversicherung. Sie übernimmt Merkmale der bestehenden Best-Invest-Produktlinie: eine Fondsauswahl, niedrige Effektivkosten mit Kostendeckel, garantierte Rentenfaktoren und neben der Verrentung einen flexiblen Auszahlplan. Auch eine Entnahme für Wohneigentum soll möglich sein. Für die bisherige Best Invest wirbt Helvetia mit Effektivkosten von unter 1 Prozent im Beispiel eines S&P-500-ETFs über 35 Jahre. Konkrete Kosten für die AVD-Variante stehen noch aus. Ob Helvetia auch Garantievarianten mit 80 oder 100 Prozent Beitragserhalt anbietet, lässt der Versicherer offen.

„Mit unserer Investmentlösung ermöglichen wir einen frühen Einstieg in den Vermögensaufbau“, sagt Barbara Ries, Vorständin Leben bei Helvetia Deutschland. Investment- und Versicherungslösung sollen sich ergänzen. Vermittler sollen jeweils das Produkt empfehlen, das zum Kunden passt.

Lebensversicherer drängen ins AVD

Mit seiner Doppelstrategie aus Depot und Police ist Helvetia nicht allein. In einer IVFP-Befragung gaben drei Viertel der 32 teilnehmenden Lebensversicherer an, mindestens ein AVD-Angebot zu planen.

Das AVD löst zum Jahreswechsel die Riester-Rente ab. Die Grundzulage beträgt 50 Cent je eingezahltem Euro bis 360 Euro und 25 Cent je Euro für Beiträge zwischen 361 und 1.800 Euro, höchstens also 540 Euro im Jahr. Hinzu kommt eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro je Kind. Erstmals sind auch Selbstständige förderberechtigt.

Helvetia Deutschland gehört zur Helvetia Baloise Gruppe und betreut nach eigenen Angaben mit rund 2.000 Mitarbeitenden etwa 3 Millionen Kunden.