Die Postbank will ihr Beratungsangebot auf Höhe der Zeit bringen und ihre Kunden ab sofort auch digital beraten. Gleichzeitig ist die Deutsche-Bank-Tochter dabei, eigene Filialen zu schließen.

Das neue digitale Angebot, das nach Auskunft der Postbank die klassische Beratung in den Filialen ergänzen soll, erfolge „über digitale Kanäle wie Video, Screen-Sharing und Telefon sowie zukünftig auch per Chat“. Um digitale Beratung anbieten zu können, wolle die Postbank deutschlandweit elf „Regionale Beratungscenter“ einrichten. „Mit den neuen Regionalen Beratungscentern setzen wir unsere Personal-Banking-Strategie bei der Postbank weiter konsequent um“, sagt Dominik Hennen, Leiter Personal Banking Deutschland der Deutschen Bank.

Digitale Beratung aus „Regionalen Beratungscentern“? Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, gibt es beim Mutterhaus der Postbank, der Deutschen Bank, schon seit 2016. „Unser Beratungscenter bietet Ihnen unabhängig von Ihrem Standort eine gewohnt persönliche Betreuung“, heißt es auf der Internetseite des Regionalen Beratungscenters Hamburg der Deutschen Bank. Regional arbeiten lediglich die Mitarbeiter, Kunden werden jedoch unabhängig von ihrem Wohnort beraten.

Elf Digitalberatungscenter bis Ende 2025

Für die Postbank sollen nun zeitnah zunächst Center in Essen und Mannheim an den Start gehen. Weitere Standorte in Hannover, Hamburg, Berlin, Schkeuditz, Wuppertal, Mainz, Nürnberg, München und Bonn sollen folgen. Bis Ende kommenden Jahres verspricht die Postbank elf Regionale Beratungscenter für die Digitalberatung einzurichten.

Beratung zu Finanzen und Versicherungen auch digital durchzuführen, setzt sich spätestens seit der Corona-Pandemie immer mehr durch. Bei vielen jungen Finanzberatern im unabhängigen Vertrieb ist die digitale Beratung mittlerweile schon der Hauptkanal für den Kundenkontakt, wie sich mit Blick auf die Teilnehmer des diesjährigen Jungmakler Awards zeigt.

Doch auch traditionell orientierte Banken ziehen immer häufiger nach – nicht zuletzt, um Bankfilialen einsparen zu können, die um ein Vielfaches kostenintensiver sind. Bis Mitte 2026 wolle die Deutsche Bank die Zahl der Postbank-Filialen von 550 auf 320 verringern, hatte das Handelsblatt Anfang Juni vermeldet.