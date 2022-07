Aktienmärkte im dritten Quartal Auch im volatilen Umfeld gibt es Chancen

Nigel Bolton, BlackRock

Die Pandemie brachte die Weltwirtschaft weitgehend zum Erliegen, weshalb die Zentralbanken die Zinsen senkten und mit verstärkten Käufen von Staatsanleihen für billiges Geld sorgten. Damit konnten Regierungen den Privathaushalten und Unternehmen unter die Arme greifen. Infolgedessen stieg die Nachfrage bei zugleich gestörten Lieferketten und schürte die Inflation. Ein Großteil des von den Zentralbanken geschaffenen Geldes floss in die Aktienmärkte und trieb die Bewertungen hoch. Um den Preisauftrieb zu bremsen, schöpfen die Zentralbanken nun die überschüssige Liquidität durch Zinserhöhungen ab und drosseln ihre Anleihenkäufe.

Da diese „quantitative Straffung“ vermutlich erst begonnen hat, rechnen wir für den Rest des Jahres mit stärker schwankenden Vermögenspreisen. Derweil sind die Bewertungen europäischer Aktien unter ihren langjährigen Durchschnitt gefallen. In den USA, wo die Geldmenge zwischen 2019 und 2021 um 43 Prozent zunahm, scheinen Aktien im langjährigen Vergleich jedoch nach wie vor teuer. Steigende Zinsen dämpfen aufgrund höherer Kreditaufnahmekosten die Verbrauchernachfrage und die Aktivitäten der Unternehmen. Aber trotz drohender Rezession prognostizieren viele Analysten weiterhin Rekordgewinne bis 2024 – womit das Risiko überraschender Gewinnrevisionen nach unten steigt. Wir suchen daher nach Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und Cashflows sowie wachsenden Dividenden – und die sind über den gesamten Markt verteilt. Allerdings sind einige Sektoren in diesem veränderten Wirtschaftsumfeld anfälliger, während wir bei anderen mehr Gewinnpotenzial sehen.

Grafik 1: Sinkende Konsumausgaben

Branchen auf dem Prüfstand

Mit den aktuell steigenden Zinsen und der höheren Inflation kehrt sich der Trend der vergangenen Jahrzehnte um. Deshalb werden im neuen Marktregime die großen Branchengewinner seit der Finanzkrise möglicherweise ihre Spitzenplätze an andere abtreten müssen.

Wo Vorsicht geboten ist

Technologie: Die Bewertungen vieler Tech-Firmen, die keinen Gewinn erwirtschaften, sind seit Jahresbeginn eingebrochen. Bei höheren Zinsen fällt es schwerer, für verlustträchtige Geschäftsfelder Kredite aufzunehmen oder Kapital einzusammeln. Zudem steht nun die Cash-Generierung stärker im Fokus. Das könnte die Talfahrt des gesamten Sektors verlängern. Unternehmen wie Uber, Robinhood und Coinbase haben jüngst Kostensenkungen angekündigt. Damit könnte auch die Summe sinken, die in andere Tech-Bereiche wie das digitale Marketing fließt. Bei Streaming-Anbietern schwächt sich das Geschäft bereits ab, da die Verbraucher wegen steigender Lebenshaltungskosten den Gürtel enger schnallen. Beim Internethandel sind die Zuwächse laut Adobe Digital Price Index (Stand: April 2022) inzwischen unter das Niveau vor der Pandemie gesunken. Selbst in einigen der widerstandsfähigeren Technologiebereichen wie Unternehmenssoftware gibt es erste Anzeichen für eine nachlassende Nachfrage, denn einige kleinere Kunden drosseln bereits ihre Ausgaben.

Konsumgüter: Durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland sind die Öl- und Gasversorgung sowie der Handel mit wichtigen Nutzpflanzen gestört. Der Zinsanstieg, der den Währungshütern zufolge das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht haben könnte, treibt die Hypothekenraten in die Höhe. Quer durch alle Einkommensschichten kürzen die Verbraucher ihre Ausgaben für Konsumgüter angesichts steigender Kosten für Lebensmittel, Energie und Wohnen. Im April erklärte McDonald's, dass die Kunden wegen der höheren Preise verstärkt zu No-Name-Produkten griffen. Konsumgüterfirmen könnten unter Druck geraten, wenn die Verbraucher weniger ausgeben oder ihr Geld lieber in Dienstleistungen wie Reisen umschichten. Das ist auch der Grund, warum US-Firmen wie Walmart, Costco und Target von überquellenden Lagern berichten. Hinzu kommt, dass sie wohl wegen der Lieferprobleme zu viel bestellt haben.

Wo sich Chancen bieten

Finanzen: Höhere Zinsen sind gut für Banken, denn mit ihnen steigen ihre Nettozinserträge, also die Differenz zwischen den Erlösen aus Krediten und den Zinsen, die Banken auf Kundeneinlagen zahlen. Bei „zinsempfindlichen“ Banken, deren Nettozinserträge bei anziehenden Zinsen stärker steigen, könnten die Gewinnmargen selbst dann steigen, wenn sich das Wachstum verlangsamt. Das könnte die Geldhäuser zudem in die Lage versetzen, eigene Aktien zurückzukaufen. Mit Corona hat sich der Trend zum Online-Banking beschleunigt, sodass einige Banken Filialen schließen und so Kosten senken können. Und obwohl wichtige Zentralbanken höhere Zinsen in Aussicht stellen, bleiben Bankaktien im langjährigen Vergleich niedrig bewertet. Wie Grafik 2 zeigt, werden europäische Kreditinstitute heute unweit ihrer Bewertungen während der Finanzkrise 2008 gehandelt. Einer der Gründe dafür ist, dass eine Rezession schlecht für Banken wäre, müssten sie doch höhere Rückstellungen für drohende Kreditausfälle bilden. Der höhere Nettozinsertrag würde dies unseres Erachtens jedoch mehr als wettmachen – sofern eine schwere Rezession ausbleibt.

Grafik 2: Bankbewertungen im Keller

Energie: Die Energiesicherheit und die Energiepreise stehen einmal mehr im Fokus. Vor allem in Europa, das bislang 40 Prozent seines Erdgasbedarfs über russische Importe deckt. Wir investieren bevorzugt in Unternehmen mit innovativen Lösungen für die Energiekrise, darunter die Produktion von Wasserstoff, der fossile Brennstoffe in der industriellen Fertigung ersetzen kann. Sehr interessant finden wir auch Hersteller von Produktionsanlagen für Halbleiter, die für die Umstellung auf E-Fahrzeuge zentral sind, Anbieter von Dämmstoffen und Wärmepumpen, die Gebäude energieeffizienter machen, sowie Firmen mit innovativen Recyclingkonzepten für CO 2 -intensive Baustoffe wie Zement.

Industrie: Der eine Billion Euro schwere „Grüne Deal“ der EU und das Infrastrukturpaket der Biden-Administration in den USA in gleicher Höhe sorgen langfristig für hohe Infrastrukturausgaben und bescheren vielen Industrieunternehmen volle Auftragsbücher. Eine Phase mit schwachen Kursen halten wir für eine gute Gelegenheit, bei solchen langfristigen Anlagen auf attraktivem Niveau einzusteigen. Unterstützt werden die Investitionen der Industrie auch durch das Bestreben, Lieferketten künftig resistenter bei Störungen wie der gerade überwundenen Pandemie oder geopolitischen Spannungen zu machen.

