Auf 25 Promille Neue Leben senkt Abschlussprovision

„Die Neue Leben empfiehlt ihren Vertriebspartnern deutlich, die Provisionen eines abgeschlossenen Vorsorgevertrages künftig zum Vorteil des Kunden gleichmäßiger, das heißt zu wesentlichen Teilen über die gesamte Laufzeit, zu verteilen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Versicherers.Iris Kremers, Chefin der Neuen Leben, ist davon überzeugt, dass mittelfristig in Deutschland die Abschlussprovisionen durch laufende Provisionen ersetzt werden. „Die Sparkassen als unsere Geschäftspartner legen großen Wert auf langfristige faire Kundenbeziehungen und nicht den schnellen Ertrag“, so Kremers. Das neue Modell passe daher perfekt zur Philosophie der Sparkassen.