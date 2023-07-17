Nachhaltige Geldanlage Auf dem Zinsgipfel - wo liegen die Chancen im 2. Halbjahr?

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SOFT LANDING IN DEN USA GELINGT, EUROPA SCHWÄCHELT Auf dem Zinsgipfel - wo liegen die Chancen im 2. Halbjahr?

USA vor Europa. Megatrends wie Digitalisierung oder Demographischer Wandel zu favorisieren. Duration als Diversifikation zum Aktienrisiko. Dies sind nur einige Kernaussagen von Dr. Ernst Konrad und Dr. Johannes Mayr im Gespräch mit Frau Dr. Bambach. Erfahren Sie im aktuellen Eyb & Wallwitz Podcast „Investmenttalk aus der Kaffeeküche“ welche Chancen sich für Investoren im zweiten Halbjahr 2023 bieten können.