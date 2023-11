Gesundheitsaktien-Fonds Auf die Gewinner der Transformation setzen

Der globale Gesundheitsmarkt wächst und wächst. Gleich mehrere Treiber heizen die Nachfrage nach Medikamenten und anderen Gesundheitsleistungen an: eine wachsende und alternde Bevölkerung, der zunehmende Wohlstand in vielen Schwellenländern, aber auch ein sich verändernder Lebensstil und die starke Innovationskraft des Sektors. Das unaufhaltsame Wachstum stellt die Branche vor Herausforderungen. Mit der steigenden Nachfrage nimmt der Anteil der Gesundheitskosten an der Gesamtwirtschaftsleistung zu. Diese eher ungesunde Entwicklung muss auf einen nachhaltigeren Weg gebracht werden, wodurch die Transformation der Branche weiter beschleunigt wird.

Von ambulanten Operationen bis zu KI-gestützten Lösungen

Der Zugang zu medizinischer Versorgung muss verbessert werden, etwa über häusliche Pflege, ambulante Operationen oder Telemedizin. Überflüssige Kosten aus dem Gesundheitssystem müssen beseitigt werden. Präventivmedizin, verbesserte Diagnostik, Impfstoffe, Generika und Biosimilars ermöglichen langfristige Einsparungen. Zudem müssen Arbeitsabläufe modernisiert werden, mit dem Trend zu wertorientierter Pflege, Automatisierung und KI-gestützten Lösungen.

UBS-AM offeriert den Fonds für den Wandel

Diese großen Aufgaben bieten auch große Chancen, die Anleger mit dem UBS Equity Sustainable Health Transformation Fund nutzen können. „Wir glauben, dass Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen bieten, langfristig eine Outperformance für Anleger liefern können“, sagt Fondsmanager Matthew Konosky. Um die Vorantreiber und Profiteure des Wandels zu finden, wurden sieben langfristige Investment-Subthemen identifiziert und ein dazu passendes Anlageuniversum erstellt, das die Basis für ein über die unterschiedlichen Segmente des Gesundheitssektors diversifiziertes Portfolio ist.

Der Fonds legt einen Schwerpunkt auf besonders innovationsstarke Unternehmen, bei denen es sich häufig um kleinere und mittelgroße Firmen handelt, die sich in einer noch vergleichsweise frühen Entwicklungsphase befinden und neben den damit verbundenen Risiken unserer Ansicht nach über ein entsprechend großes Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Auswahl der Titel werden neben der fundamentalen Analyse auch ESG-Kriterien berücksichtigt und es kommen Ausschlusskriterien zum Einsatz. Das Portfoliomanagement-Team steht in engem Dialog mit Unternehmen, mit dem Ziel ihre ESG-Bewertung zu verbessern. Der Artikel-8-Fonds weist zudem ein besseres CO2-Profil als die Benchmark auf und investiert im Einklang mit dem UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung Nummer 3 (Gesundheit und Wohlergehen).

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.



Nur für professionelle Kunden.



UBS Fonds nach luxemburgischem Recht.

Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. DE: Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (KID), Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden.

Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter: ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary



© UBS 2023. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten