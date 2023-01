Die Dax-Rally läuft Auf diese Aktien setzen Deutschlands Top-Fondsmanager

In den ersten beiden Handelswochen 2023 gelang dem Dax der beste Jahresstart seiner Geschichte. Wir haben 20 Aktien identifiziert, die von Deutschlands Top-Fondsmanagern bevorzugt werden. Klick dich durch unsere Bilderstrecke!

Firmenzentrale der Rheinmetall AG: Experten sehen durch mögliche Panzerlieferungen in die Ukraine zusätzliches Potenzial

Russlands Angriff auf die Ukraine zeigt, wie brüchig der Frieden in Europa ist. Die Bundesregierung reagierte mit geplanten Investitionen von 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr. Ein Großteil des Geldes soll an den Rüstungskonzern Rheinmetall gehen. Im Jahr 2022 war der Konzern größter HDax-Gewinner. Die Rheinmetall-Aktie legte im Jahresverlauf um 140 Prozent zu.

In den ersten beiden Handelswochen 2023 stieg der deutsche Leitindex Dax bereits um 8 Prozent. Dies ist der steilste Anstieg, seit dem Start seiner Berechnung im Jahr 1988. Viele Marktteilnehmer scheinen auf eine konjunkturelle Erholung zu setzen. Der Grund liegt auf der Hand: An der Energiefront zeigen sich Anzeichen einer Entspannung. Erdgas und Öl sind kaum teurer als noch vor einem Jahr. Viele Investoren hoffen deshalb, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte und die Zentralbanken den Zinserhöhungszyklus schon bald stoppen.

Doch noch ist die Inflation alarmierend hoch. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag sie im Dezember bei 8,6 Prozent. Die Erzeugerpreise fielen jedoch den dritten Monat in Folge. Es mehren sich die Anzeichen, dass die Teuerung in Deutschland nachlässt. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich bereits verbessert. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts ist erstmals seit sechs Monaten wieder gestiegen.

Deutsche Aktien sind nicht teuer

„Wie alle anderen wissen wir nicht, wie sich die nächsten Quartale gestalten werden. Was wir wissen, ist, dass sehr viele Aktien trotz der jüngsten Kurserholung unter halbwegs normalen Umständen weiterhin ziemlich niedrig bewertet sind. Somit dürfte die Rezession, sollte sie denn kommen, bereits zu einem großen Teil in den Kursen abgebildet sein, eine Erholung jedoch nicht“, kommentiert Martin Wirth, Fondsmanager des FPM Stockpicker Germany All Cap die aktuelle Lage.

Dennoch ist Vorsicht geboten. Der Krieg in der Ukraine geht weiter und die Zentralbanken könnten die Zinsen bis auf Weiteres erhöhen. Daher ist es umso wichtiger, der Aktienauswahl besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir haben uns deshalb die 20 Aktien angesehen, die Deutschlands Top-Fondsmanager derzeit in ihren Portfolios favorisieren.

Dazu haben wir die 40 besten Fonds der vergangenen Jahre unter die Lupe genommen und uns sowohl die Bluechips als auch die Nebenwerte-Fonds in unserer Datenbank genauer angesehen. Um die besten Angebote zu identifizieren, haben wir die 20 renditestärksten Fonds über verschiedene Zeitreihen aus jedem Segment überprüft. Schaffte es ein sehr guter Fonds in allen Perioden in die Top 20, stieg der nächst schwächere Fonds auf. Fonds, die keine Anteilsdaten offenlegten, wurden ausgeschlossen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Die beste Performance-Leistung über fünf Jahre zeigte der Alpha Star Aktien mit einem Plus von 38 Prozent. Fondsmanager Felix Gode investiert in aussichtsreiche und unterbewertete Nebenwerte. In der Regel vertraut er auf rund 20 Titel.

Im Zeitraum über drei Jahre ist der FPM Stockpicker German Small/Mid Cap um solide 35 Prozent gewachsen und belegt Rang 1. Bei der Aktienauswahl verfolgt Manager Raik Hoffmann ebenfalls eine Value-Strategie. Trotz eines schwierigen Börsenumfelds gelang es dem Ubam Dr. Erhardt German Equity das Jahr 2022 ohne ein Minus zu überstehen. Jens Erhardt investiert vorwiegend in defensive Aktien, beispielsweise von Versicherern oder Versorgern und arbeitet mit teils hohen Cash-Quoten.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir, welche Aktien die erfolgreichsten Manager im Durchschnitt am stärksten in ihren Portfolios gewichtet haben. Dieser Einblick in das gebündelte Fachwissen von Profis kann wertvolle Inspiration vor dem eigenen Aktienkauf bieten.