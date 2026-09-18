Depotauswertung: Auf diese Aktien setzen deutsche Vermögensverwalter
An den Börsen herrscht dieser Tage eine merkwürdige Spannung. Die Notenbanken drehen wieder an der Zinsschraube: Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins Mitte September auf 3,75 bis 4,00 Prozent an – und war damit nicht allein. Die Europäische Zentralbank hatte schon eine Woche zuvor erhöht.
Steigende Zinsen sind für Aktien eigentlich Gift. Doch der Dax notiert nur rund vier Prozent unter seinem Rekordhoch, die US-Indizes kratzen weiter an ihren Bestmarken – getragen vom anhaltenden Boom rund um künstliche Intelligenz. Gleichzeitig werden die Warnungen vor einer KI-Blase lauter und Gold klettert von Hoch zu Hoch. Die Nervosität wächst also, während die Kurse oben stehen.
Genau in dieser Gemengelage lohnt der Blick auf die Profis. Wer wissen will, wo Anlageprofis gerade ihr Geld parken, findet die Antwort selten im Weltindex. Eine gemeinsame Auswertung des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) und des Datenanbieters Qplix zeigt, worauf deutsche Vermögensverwalter setzen. Analysiert wurden über 50.000 Depots von 190 unabhängigen Verwaltern. Das Ergebnis überrascht: Statt fast ausschließlich auf US-Techkonzerne wie die großen Indizes zu vertrauen, mischen die Profis kräftig deutsche Namen unter ihre Favoriten.
In unserer Klickstrecke stellen wir die zehn Aktien vor – alphabetisch sortiert. (Stand der Daten: 17. September 2026)