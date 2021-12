Auf diese Aktien setzt die Hegdefonds-Legende Stan Druckenmiller

“IBM ist alte Technologie, die von Cloud-Technologie ersetzt wird”, sagte der 60-Jährige in einem Interview auf der Robin Hood Investors Conference in New York. “Es ist einer der Shorts mit höherer Wahrscheinlichkeit, die ich in den jüngsten Jahren gesehen habe.”Druckenmiller wettet stattdessen auf Amazon. Den Chef Jeff Bezos lobte er. Die Amazon-Sparte für Internetdienstleistungen, die starken Daten-Nutzern aus dem Unternehmensbereich für wenig Geld Angebote unterbreite, sei ein Überflieger. In Bezos sieht er einen “Serien-Monopolisten”.Zu den Lieblingen von Druckenmiller zählt auch Google Inc. Der Betreiber der gleichnamigen Internetsuchmaschine “ist das innovativste Unternehmen der Welt”. Jene Anleger, die auf Innovationen setzen wollen, sollen seinen Worten zufolge Aktien von Google kaufen. Und jenen, die gegen Innovation seien, riet er zu den Titeln von IBM.Zwischen 1986 und 2010 erzielte Druckenmiller im Schnitt eine jährliche Rendite von 30 Prozent. Seinen Hedgefonds schloss er vor drei Jahren. Jetzt verwaltet er nur noch sein privates Vermögen über Duquesne Family Office LLC.Ganz anderer Meinung beim Thema IBM ist mit Warren Buffett eine andere Investmentlegende. Er hatte langfristig orientierten Anlegern die Titel des Unternehmens ans Herz gelegt. Rückgänge beim Kurs sollten zu Zukäufen genutzt werden. Druckenmiller sagte, er habe zwar großen Respekt für Buffett, doch: “Ich glaube nicht, dass Technologie ein Feld ist, auf dem er sich auskennt.”