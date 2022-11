50 Prozent mehr Brände Auf diese Versicherungen kommt es in der Weihnachtszeit an

Die Zahl der Wohnungsbrände in der Advents- und Weihnachtszeit ist laut Angaben des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. „Die deutschen Versicherer haben 2021 rund 7.000 zusätzliche Brände zum Jahresende gezählt, etwa 1.000 weniger als im Vorjahr“, erklärt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Grundsätzlich nehme aber die Zahl der Brände rund um Weihnachten und Silvester im Vergleich zum restlichen Jahr um 40 bis 50 Prozent zu. Dafür zahlten die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer 2021 rund 26 Millionen Euro. Das waren 5 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Der Schadendurchschnitt sank um 100 Euro auf 3.700 Euro.

Die Brandursachen sind vielfältig. „Häufig werden allerdings einfache Regeln des Brandschutzes nicht beachtet“, so Asmussen. Die wichtigste Regel lautet: Kerzen dürfen nie unbeaufsichtigt brennen, denn häufige Brandursachen sind in Flammen aufgegangene Adventskränze oder Weihnachtsbäume. Zum Jahreswechsel ebenso brandgefährlich sind querfliegende Silvesterraketen und unachtsam gezündete Feuerwerkskörper.

So sorgst Du für den nötigen Versicherungsschutz

Hausrat- und Wohngebäudeversicherung kommen in der Regel für Brandschäden auf. Die Hausratversicherung leistet, wenn Einrichtungsgegenstände oder auch Geschenke unter dem Weihnachtsbaum durch ein Feuer zerstört werden. Die Wohngebäudeversicherung kommt für Schäden am Haus auf, wenn dieses ganz oder teilweise abgebrannt ist. In jedem Fall wichtig: Ein Brandschaden sollte möglichst umgehend dem Versicherer gemeldet werden.