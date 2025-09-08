Marktschwankungen, Unsicherheit, Volatilität: Der Berenberg Merger-Arbitrage-Fonds setzt auf eine klare Methodik statt auf Markttrends – und kann Anlegern so unkorrelierte Renditechancen bieten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Wenn Märkte schwanken, Inflationsängste laut werden und geopolitische Risiken die Schlagzeilen beherrschen, wird es immer schwerer, verlässliche Renditepfade zu finden. Genau hier setzt der Berenberg Merger-Arbitrage-Fonds an: Er verfolgt einen Ansatz, der nicht auf Stimmungen oder makroökonomische Entwicklungen setzt – sondern auf eine disziplinierte Methodik.

Im Mittelpunkt steht die Merger-Arbitrage-Strategie. Sie nutzt Preisdifferenzen, die entstehen, sobald die Übernahme eines börsennotierten Unternehmens angekündigt wird. Während der Kurs der Zielgesellschaft nach oben springt, bleibt er meist unterhalb des Angebotspreises. Diese Differenz – der sogenannte Spread – stellt die Renditechance dar. Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes Portfolio solcher Transaktionen und hält die Positionen bis zum Vollzug.

Bildquelle: Bloomberg, Berenberg

Das Ergebnis: eine weitgehend marktunabhängige Ertragsquelle. Die Volatilität bleibt dabei meist niedrig, da die Kursentwicklung primär vom Abschluss der Transaktion abhängt – nicht von Konjunkturdaten oder Zinsentscheidungen.

Strukturierte Auswahl, konsequentes Risikomanagement

Um Risiken zu minimieren, folgt das Berenberg-Team einem stringenten Prozess. Aus jährlich rund 1.000 globalen M&A-Deals werden mithilfe klarer Kriterien wie Handelsvolumen, regulatorische Hürden oder Abschlusswahrscheinlichkeit stets mindestens 30 ausgewählt. Besonders im Fokus: Transaktionen mit klarer Struktur, geringem Wettbewerbsdruck und hoher Realisierungswahrscheinlichkeit – vor allem im Segment der Small- und Mid-Caps, wo die Chancen attraktiv sein können.

Sollte ein Deal scheitern, greift eine strikte Verkaufsdisziplin, um Verluste konsequent zu begrenzen. Dennoch gilt: Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Dazu zählen etwa regulatorische Eingriffe, geopolitische Spannungen oder das mögliche Scheitern einer Übernahme. Auch wenn die Mehrzahl der Deals erfolgreich abgeschlossen wird, können einzelne Positionen temporär oder dauerhaft Verluste verursachen.

Ein wirksamer Diversifikator im Portfolio

Gerade in Zeiten erhöhter Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen kann Merger Arbitrage eine wertvolle Ergänzung im Portfolio bieten: unabhängige Renditechancen bei oftmals geringerer Volatilität. Historische Daten von Bloomberg zeigen zudem, dass selbst in Krisenzeiten wie der Finanzkrise 2008 oder der Corona-Pandemie viele Deals erfolgreich abgeschlossen wurden – während breite Aktienmärkte teils stark einbrachen.

Die Strategie kann sich daher nicht nur für Investoren, die Stabilität suchen, sondern auch für jene, die bewusst neue Wege abseits der ausgetretenen Investmentpfade gehen möchten, eignen.

Mehr Informationen über die Berenberg Merger-Arbitrage-Strategie erhalten Sie hier oder direkt in unserem Espresso-Webinar

Wichtige Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Investieren birgt Risiken.