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„Auf ein Glas mit" geht in die zweite Runde – und diesmal sitzt uns jemand gegenüber, der beides kennt: die Langstrecke im Konzern und den Neuanfang mit unternehmerischer Freiheit. Britta Weidenbach hat 21 Jahre bei der DWS verbracht, hat das Unternehmen vom Frankfurter Mittelständler zum globalen Asset Manager begleitet – und ist dann gegangen. Nicht weil es nicht mehr funktioniert hätte, sondern weil sie noch einmal etwas anderes wollte. Heute verantwortet sie als geschäftsführende Gesellschafterin bei Auretas die strategische Asset-Allokation für vermögende Mandanten. Ein Family Office, das konsequent liquide investiert, auch in private Märkte – und damit beweist, dass Breite und Flexibilität kein Widerspruch sein müssen.

Im Glas an diesem Abend: der Taittinger Comte de Champagne Blanc de Blancs 2011 – in der Doppelmagnum. Drei Liter purer Chardonnay aus Grand-Cru-Lagen, 9 Jahre auf der Hefe, danach noch einmal 4 Jahre Flaschenreife. Ein Champagner, der auf das ruhige Vertrauen in die eigene Qualität setzt. Dass das Format dabei keine Nebensache ist – Doppelmagnum-Formate erzielen laut Liv-Ex systematisch einen Aufschlag von über 26 Prozent gegenüber der Standard-Flasche, aus physikalischen, nicht aus ästhetischen Gründen –, das erklärt Henrik Maaß von Liquid Grape im Anschluss. Und warum der Jahrgang 2002 derselben Kategorie über 13 Jahre mit 9,8 Prozent p. a. zugelegt hat, auch.

Wie immer: Erst das Gespräch. Dann der Wein. Los geht's.

DAS INVESTMENT: Frau Weidenbach, wenn bei der DWS ein gutes Jahr zu Ende ging – mit welchem Glas hat man dort auf den Erfolg angestoßen?



Britta Weidenbach: Das hing immer von der Performance und dem Geschäftserfolg in dem jeweiligen Jahr ab. Je besser das Jahr abgeschnitten hat, desto besser der Wein.

Und wenn es heute bei der Auretas gut läuft, was liegt dann im Kühlschrank?



Weidenbach: Wenn wir Wein im Kühlschrank hätten, dann wäre es wahrscheinlich ein sehr guter Rotwein, rund im Geschmack, mit dem gewissen Etwas – so wie wir bei Auretas uns als Partner für die Vermögensverwaltung unserer Mandanten verstehen und ein rundes und innovatives Anlagekonzept bieten.

Was waren prägende Meilensteine in Ihrer Zeit bei der DWS?



Weidenbach: Man kann die 21 Jahre, die ich dort war, kaum miteinander vergleichen. Ich habe 1999 bei einem eher mittelständisch anmutenden Unternehmen angefangen – mit kleineren Bürogebäuden im Frankfurter Grüneburgpark, einem Fokus auf aktive Aktien- und Anleihefonds. Als ich die DWS verlassen habe, war sie ein globaler Asset Manager mit einem sehr breiten Produktportfolio, inklusive Multi-Asset und alternativen Anlageklassen. Ich bin mit diesem Unternehmen gewachsen.

Britta Weidenbach im Gespräch während der Weinprobe. Im Vordergrund: Interviewer Malte Dreher | Bildquelle: Anna Mutter

Hat Sie das zu Auretas geführt, weg vom Großkonzern hin zum mittelständischen Family Office?



Weidenbach: Nach 21 Jahren wollte ich noch einmal unternehmerischer unterwegs sein. In großen Konzernen ist das durch regulatorische Rahmenbedingungen schwieriger. Man ist viel mit internen Themen beschäftigt. Bei Auretas habe ich das Unternehmerische und Organisatorische, und ich bin weiterhin sehr nah am Markt und näher an den Mandanten als früher.

Sie sind dort für die strategische Asset- Allokation verantwortlich. Was bedeutet das konkret?



Weidenbach: Wir arbeiten mit dem Auretas- Anlagekompass. Er legt Vermögen global und breit über sämtliche Assetklassen an, auch über private Märkte – allerdings in liquider Form. Ein weiterer Punkt: Märkte, die wir für effizient halten, steuern wir über passive Anlagen, allokieren aber aktiv. Das heißt: ETFs ja, aber mit aktiven Allokationsentscheidungen, etwa auf Sektorebene.

Wie bringen Sie diese Allokation mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mandanten zusammen?



Weidenbach: Unser Anlagekompass ist nach drei ökonomischen Funktionen aufgebaut: Absicherung, Ernte und Chance. Absicherung hat das geringste Renditeund Risikoprofil, Chance das höchste. Jeder Mandant kann diese Funktionen je nach Renditeerwartung, Risikoneigung und Tragfähigkeit unterschiedlich gewichten. Wir haben also ein konsistentes Konzept, das zugleich sehr flexibel ist.

Es gab zuletzt heftige Korrelationsbrüche. Was lernen Sie daraus?



Weidenbach: Wichtig ist: Es gab Korrelationsbrüche zwischen Assetklassen, aber keinen Bruch zwischen Wirtschaftsdaten und den Reaktionen der unterschiedlichen Märkte. 2022 war ungewöhnlich, weil Zinsen wegen der Inflationsdaten stiegen, obwohl eine wirtschaftliche Schwäche erwartet wurde. Das hat gleichzeitig Aktien und Anleihen belastet. Das ändert aber nichts an der Vorteilhaftigkeit von Diversifikation. Was sich ändern kann, ist, welche Assetklasse welcher Funktion gerecht wird.

Bedeutet das, dass Sie Ihre Allokation ständig anpassen müssen?



Weidenbach: Nein, nicht ständig. Aber wir hinterfragen laufend, welche Assetklasse heute welche Funktion erfüllt. Staatsanleihen etwa können in einem Inflationsumfeld ein Risiko darstellen. Solche Überlegungen müssen in die Gewichtung innerhalb einer Absicherung einfließen.

Sie verantworten alle Assetklassen. Was macht das mit dem Mindset?



Weidenbach: Auch als reine Aktienstrategin musste ich Konjunktur, Zinsen, Inflation und Währungen im Blick behalten. Heute setze ich diese Gesamtmarktanalyse genauso über andere Assetklassen hinweg um. Man darf sich nie zurücklehnen. Langfristiges Investieren heißt nicht, einmal investieren und dann abwarten, sondern die eigene Meinung ständig hinterfragen.

Sie investieren in private Märkte in liquider Form. Warum?



Weidenbach: Liquidität bringt Flexibilität. In börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften oder listed Infrastruktur ist man von Tag eins an voll investiert und breit diversifiziert. Die Kostenstruktur ist vorteilhafter als bei klassischen illiquiden Vehikeln. Außerdem können wir so unabhängig von der Vermögensgröße unserer Mandanten breit allokieren.

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Haben große Vermögen damit Vorteile?



Weidenbach: Bei unserem Ansatz nicht. Weil wir liquide investieren, können wir über alle Assetklassen für Mandanten mit fünf Millionen genauso investieren wie für Mandanten mit 50 Millionen.

Wenn Sie einen Grundsatz für strategische Allokation formulieren müssten – was wäre der wichtigste Anker?



Weidenbach: Immer die tiefgehende Fundamentalanalyse der Wirtschafts- und Unternehmensdaten, um daraus die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen.

Ein herrlicher Jahrgang und eine beeindruckende Flasche: Taittinger, Comte de Champagne Blanc de Blancs Grand Cru,2011, Doppelmagnum | Bildquelle: Anna Mutter

Die Flasche: Taittinger, Comte de Champagne Blanc de Blancs Grand Cru,2011, Doppelmagnum

Ist die Größe entscheidend?

Wer glaubt, mehr Inhalt bedeutet automatisch mehr Wert, liegt falsch – aber wer glaubt, die Größe spiele keine Rolle, auch. Eine Doppelmagnum hat etwas Theatralisches. Drei Liter Champagner, eine Flasche, die auf jedem Tisch eine Aussage macht – und beim Comte de Champagne Blanc de Blancs 2011 von Taittinger ist diese Aussage auch inhaltlich gedeckt. Die Verkostung zeigt einen Champagner in schöner Reife: Brioche, kandierte Zitronenschale, kreidige Mineralität. Die Frische, die einen Blanc de Blancs so attraktiv macht, ist vollständig erhalten. Nach 9 Jahren auf der Hefe und weiteren 4 Jahren Reifung in der Flasche hat der 2011er seinen Höhepunkt noch nicht überschritten; er steht auf einem Plateau, das noch Luft nach oben lässt.

Warum das Format seinen Preis hat

Daten der internationalen Weinbörse Liv-Ex zeigen, dass Sonderformate gegenüber der regulären 0,75-Liter-Flasche systematisch einen Aufschlag erzielen. Beim Comte de Champagne liegt dieser, je nach Jahrgang, für die Magnum und Doppelmagnum im Mittel bei über 26 Prozent – im Fall des 2011er Jahrgangs aktuell bei knapp 25 Prozent. Der Grund ist physikalischer Natur: Je größer das Volumen, desto günstiger das Verhältnis von Flüssigkeit zu Korkfläche – und damit zu Sauerstoffdurchlässigkeit. Größere Formate reifen langsamer, konservieren den Champagner länger und erhalten seine Qualität über einen deutlich längeren Zeitraum. Man bezahlt also nicht für mehr Wein pro Liter, sondern für Zeit – und für Limitierung. Laut Liv-Ex entfallen rund 15 Prozent des Champagnerhandels auf Sonderformate.

Daten von Liv-ex des Taittinger, Comte de Champagne Blanc de Blancs | Bildquelle: Liv-ex

Genuss oder Anlage – oder beides?

Wer den 2011er heute öffnen möchte, bekommt einen Champagner auf den Punkt – mit dem Showeffekt, den nur eine Doppelmagnum liefert. Wer hingegen für die Zukunft einlagern möchte, sollte den 2013er in Betracht ziehen, der über ein längeres Trinkfenster verfügt. Als Maßstab für die Wertentwicklung lohnt ein Blick auf den Jahrgang 2002 – ebenfalls 97 Punkte bei Vinous Media, gleiche Kategorie, gleicher Kritiker. Diese Benchmark hat sich trotz zwischenzeitlicher Marktkorrekturen über 13 Jahre mit 9,8 Prozent p. a. im Wert gesteigert. Kein Versprechen für die Zukunft – aber ein belastbarer Anhaltspunkt dafür, was Qualität, Limitierung und Geduld im Champagnermarkt leisten können.

Henrik Maaß, Liquid Grape