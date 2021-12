Auf einen Blick Das sind die 254 Gewinner der Lipper Fund Awards 2016

Lipper hat die in Deutschland zugelassenen Aktien-, Renten- und Mischfonds analysiert und die besten Produkte gekürt. Heute Abend vergibt das Analysehaus zusammen mit DAS INVESTMENT Awards und Zertifikate für die Fonds, die in den vergangenen drei, fünf und zehn Jahren die Konkurrenz hinter sich ließen.

Die meisten Preise nimmt UBS Asset Management mit nach Hause: Zählt man auch Produkte der UBS Asset Management Americas und UBS Asset Management Hongkong hinzu, kommt die Vermögensverwaltung der Schweizer Großbank UBS auf 13 Zertifikate. Dicht dahinter folgt Allianz Global Investors (AGI) mit zwölf Auszeichnungen - drei Awards und neun Zertifikaten.