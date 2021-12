Redaktion 23.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

Auf Schaden- und Unfallgeschäft Lebensversicherer schwenken um

Die tiefe Krise der deutschen Lebensversicherung hat viele Unternehmen der Branche in Bewegung gesetzt. Wer in der Sparte bisher seinen Schwerpunkt sah, versucht jetzt umzusteuern. Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung hat sich das Gros der deutschen Assekuranz auf die Fahnen geschrieben.