Versicherungsaufsichts-Chef Frank Grund „Wir beschäftigen uns derzeit mit der Höhe der Provisionen“

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat sich für 2021 den Verbraucherschutz auf die Agenda gesetzt. In diesem Jahr wolle man insbesondere wieder die Provisionen an Vermittler im Neugeschäft mit Policen „vertieft prüfen“, kündigt Deutschlands oberster Versicherungsaufseher an.